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Собчак стала правителем России. Пока только в кино

Скандальная теледива Ксения Собчак сыграла главную роль в новом телесериале «амроН» (зеркальное — «Норма»), который вышел на канале YouTube. Бывший кандидат в президенты России с чувством играет нового правителя страны.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Краткое описание сюжета фильма выглядит так: «Россия. Недалекое будущее. На телеканале „Первый дождь“ проходят предвыборные дебаты между президентом Ксенией Собчак и оппозиционером Федором Кукушкой. Кандидаты спорят о будущем России, пока в студию не врываются террористы».

Фильм снял режиссер и исполнитель одной из главных ролей Максим Диденко.

«Норма» — это роман модного писателя Владимира Сорокина, прочитанного как бы задом наперед.

По замыслу авторов, в недалеком будущем в России власть захватывают члены нейросети «амроН», которые способны вторгаться в умы россиян и таким способом беспрекословно управлять ими, пишет ivi.ru.

Первая 30-минутная серия телефильма вышла 2 июля.

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