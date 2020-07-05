Собчак стала правителем России. Пока только в кино

Краткое описание сюжета фильма выглядит так: «Россия. Недалекое будущее. На телеканале „Первый дождь“ проходят предвыборные дебаты между президентом Ксенией Собчак и оппозиционером Федором Кукушкой. Кандидаты спорят о будущем России, пока в студию не врываются террористы».
Фильм снял режиссер и исполнитель одной из главных ролей Максим Диденко.
«Норма» — это роман модного писателя Владимира Сорокина, прочитанного как бы задом наперед.
По замыслу авторов, в недалеком будущем в России власть захватывают члены нейросети «амроН», которые способны вторгаться в умы россиян и таким способом беспрекословно управлять ими, пишет ivi.ru.
Первая 30-минутная серия телефильма вышла 2 июля.