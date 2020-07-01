Второй сезон наумевшего сериала «Ведьмак» получит новое название

Сериал «Ведьмак» от от Netflix, покоривший весь мир, получит продолжение. Авторы проекта присвоили второму сезону новое название, об этом пишет REGNUM.

Рабочее название второго сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» — «Таинственные монстры». Как предполагают журналисты, в нем заключается прямой намек на содержание эпизодов второго сезона проекта. Вероятно, Геральту из Ривии предстоит столкнуться с новыми чудовищами и открыть на них охоту.

Работа над вторым сезоном сериала началась в марте, но из-за пандемии коронавируса съемки прекратили. Как заявляли авторы проекта, производство возобновят 17 августа. Премьера нового сезона «Ведьмака» планируется в 2021 году.

Первый сезон сериала вышел на сервисе Netflix в 2019 году и сразу завоевал популярность. Сериал является экранизацией фэнтезийного цикла польского писателя Анджея Сапковского «Сага о Вельмаке».