Барнаул 20°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

Западные СМИ обсуждают слухи о предстоящем расширении киновселенной DC. Главный из них — это рассмотрение Warner Bros. актера Джонни Деппа на роль Джокера, главного противника Бэтмена и злодея Готэма.

Джонни Депп
Джонни Депп
Открытые источники.

Поговаривают, что в грядущем проекте также могут появиться Майкл Китон, Кристиан Бейл, Джеффри Дин Морган, Джек Николсон, сообщает «Российская газета».

Поклонники Деппа уже оценили новость о его возможной роли и с помощью фотошопа примеряют актеру образ жуткого клоуна.

Предполагается, что режиссером картины станет Тим Бертон. Он уже снимал с Деппом такие фильмы как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и другие.

Бертон снимал фильм про Бэтмена в 1989 году, тогда роль Джокера исполнил Джек Николсон.

Сам Джонни Депп слухи никак не комментирует.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка