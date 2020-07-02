Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

Западные СМИ обсуждают слухи о предстоящем расширении киновселенной DC. Главный из них — это рассмотрение Warner Bros. актера Джонни Деппа на роль Джокера, главного противника Бэтмена и злодея Готэма.

Поговаривают, что в грядущем проекте также могут появиться Майкл Китон, Кристиан Бейл, Джеффри Дин Морган, Джек Николсон, сообщает «Российская газета».

Поклонники Деппа уже оценили новость о его возможной роли и с помощью фотошопа примеряют актеру образ жуткого клоуна.

Предполагается, что режиссером картины станет Тим Бертон. Он уже снимал с Деппом такие фильмы как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и другие.

Бертон снимал фильм про Бэтмена в 1989 году, тогда роль Джокера исполнил Джек Николсон.

Сам Джонни Депп слухи никак не комментирует.