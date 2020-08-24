Бэтмен в нуаре: топ-7 эпичных трейлеров, после которых вам еще больше захочется в кино

Кинотеатры в Барнауле еще не открыли, а в сети, словно дразня зрителей, один за другим появляются мощнейшие трейлеры новых фильмов. Какие премьеры киноманы будут ждать с особым нетерпением — в обзоре «Афиши».

Бэтмен

В сети появился долгожданный трейлер нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном. Помимо главного героя, в нем появляются комиссар Гордон (Джеффри Райт) и Женщина-кошка (Зои Кравиц).

Блокбастер, снятый с стиле нуар, поражает своей мрачностью — таким темным, пожалуй, не был еще ни один фильм о знаменитой «летучей мыши».

В фильме не будет объясняться происхождение Бэтмена — история разворачивается спустя год, как Брюс Уэйн стал супергероем. Он будет расследовать серию убийств, связанных с его семьей.

Ожидаемая премьера — 30 сентября 2021 год.

Довод

Роберт Паттинсон, похоже, долго не будет сходить с больших экранов. Совсем скоро мы увидим его в новом фильме «Довод» режиссера Кристофера Нолана.

На днях вышел финальный трейлер. В нем есть все, за что зрители любят Нолана — игры со временем, эпичные сцены, снятые без компьютерной графики, завораживающая музыка.

Многие западные критики, которые успели посмотреть фильм, остались в восторге и сравнивают его с легендарной картиной «Начало».

Ожидаемая премьера — 3 сентября 2020 год.

Чудо-женщина:1984

Принцесса амазонок Диана совершила очередной скачок во времени, и из периода Первой мировой войны попадает в 1984 год.

В этот раз ей придется сразиться с доктором Барбарой Минервой, специалистом по древней истории, которая нашла артефакт, дающий бесконечную силу.

Магическая вещь превращает ученую в женщину-гепарда. Дикая кошка жаждет крови и выходит на охоту.

Ожидаемая премьера — 1 октября 2020 года.

Лига справедливости

В сети также появился трейлер режиссерской версии фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера. Сообщается, что фильм в кинотеатре будет показываться в формате сериала — четыре серии, каждая из которых длится час.

Напомним, что одноименный фильм вышел в 2017 году. Изначально им занимался Зак Снайдер. Но из-за смерти дочери он покинул проект, возложив досъемки сцен и последующий продакш на плечи студии Warner Bros.

Тем пришлось нанять другого режиссера Джосса Уидона. Со своей задачей он справился на троечку — картина не смогла окупить бюджет и затраты на маркетинг.

В итоге в мае 2020 года стало известно, что Зак Снайдер все-таки доснимет и смонтирует свою версию фильма. По сюжету, Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг собрались в команду, чтобы противостоять нашествию Степного волка и его армии парадемонов.

Ожидаемая премьера — 2021 год.

Отряд самоубийц 2

Это не трейлер, а ролик со съемки фильма. Но он тоже заслужил пристальное внимание фанатов.

Ведь всем хочется хотя бы одним глазком взглянуть на новый образ полюбившейся многим Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

А вот ее возлюбленного Джокера, как и некоторых других «самоубийц» из прошлого фильма, тут не будет. Их места заняли Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Крысолов и Бронзовый Тигр — он же Линчеватель. Им предстоит сразиться с неким диктатором под именем Генерал.

Проект описывают как «военное кино 1970-х» в сочетании с комедийным почерком режиссера Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: финал»).

Ожидаемая премьера — 5 августа 2021 год.

Мулан

Новые впечатляющие кадры блокбастера «Мулан» показали в финальном трейлере. Согласно опросу Фонда кино, это самая ожидаемая картина ближайших месяцев.

По сюжету, на Китай нападает племя гуннов. Император издает указ, что мужчина из каждой семьи должен присоединиться к армии страны. Отважная девушка Хуа Мулан идет сражаться вместо своего больного отца.

Ожидаемая премьера — 4 сентября 2020 года.

Вратарь галактики

Поклонники российской фантастики могут посмотреть финальный трейлер «Вратаря галактики».

Под песню «Солнышко в руках» распавшейся в начале нулевых группы «Демо», герои земли будущего играют в космобол, гладят неведомых пушистых зверюшек и спасают мир от чудовищ.

Картину снял режиссер Джаник Файзиев («Турецкий гамбит», «Каникулы строгого режима», «Адмиралъ»). Отметим, что это довольно многострадальный проект: начать снимать его должны были в 2014 году. Но съемки перенесли на 2017 год.

Ожидалось, что фильм выйдет весной 2018 года — как раз к началу чемпионата мира по футболу. Но что-то пошло не так.

Между тем, российские поклонники комиксов также с большим нетерпением ожидают блокбастер «Чумной доктор» о неподкупном полицейском Игоре Громе.