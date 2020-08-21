Вышел тизер российской сказки «Конек-Горбунок» с Михаилом Ефремовым и Паулиной Андреевой

Фильм снял режиссер Олег Погодин по мотивам одноименной сказки Петра Ершова, пишет ТАСС. В картине отказались от привычной стихотворной формы.

Но сюжет не отличается от оригинала — младший сын Иван спас волшебную кобылицу и получил в награду верного товарища Конька-Горбунка. Вместе с ним он поступил на службу Царю.

Только монарху удалой малый очень не понравился. Поэтому стал давать ему невыполнимые задания — поймать Жар-птицу, вызволить Чудо-юдо-рыбу-кит и сосватать за него прекрасную Царь-девицу.

Роль Ивана исполнил Иван Шагин, Царь-девицы — Паулина Андреева, Царя — Михаил Ефремов.

Конька-Горбунка с помощью визуальных спецэффектов смог сыграть Павел Деревянко.

«Технология была следующая — перед съемками меня отвезли в специально оборудованную студию, обклеили лицо датчиками и снимали со всех сторон, со всеми ухмылками, улыбками, гримасами. Но на съемках мне уже не надо было работать лицом, там на меня надели уже специальный костюм с кучей датчиков и нужно было совершать определенные движения. А поскольку Конек маленький, и должен быть намного ниже Ивана, то фактически все съемочные дни пришлось провести на полусогнутых, в общем — непросто», — рассказал актер.

Продюсер картина Сергей Сельянов уверен, что сказка понравится российским зрителям.

«В сказке заложены качества национального характера и жизненного уклада. Кроме того, в нашей картине есть и любовная линия — Иван совершает все подвиги с помощью своего волшебного товарища Конька-Горбунка из-за любви», — рассказал он журналистам.

Премьера приключенческого фильма в российских кинотеатрах состоится 22 октября.