Мечтала сыграть ведьму: звезда «Полицейского с Рублевки» рассказала altapress.ru о своей новой актерской работе

24 августа на телеканале ТВ-3 выходит новый детективный сериал «Агентство «О.К.О.». Главные роли в нем исполнили Рина Гришина («Кухня», «Отель Элеон», «Полицейский с Рублевки») и Игорь Стам («Карпов», «Пятницкий»). По сюжету девушка-экстрасенс Вика и бывший следователь Никита работают в необычном частном агентстве, которое занимается поиском пропавших людей. Актеры пообщались с журналистом altapress.ru и рассказали о работе в новом сериале.

Сняли чудом

— Рина , Игорь , вы успели посмотреть сериал целиком? Как оцениваете участие в этом проекте?

Гришина: Да, мы посмотрели. Важно понимать, какой финальный результат получился. Мне кажется, вышло все так, как мы хотели. Я довольна практически полностью.

Стам: И это с учетом того, как делался проект. Возникали сложности: нас замораживали, прекращали финансирование. Но нам очень повезло с командой. Большим плюсом стало то, что его делали молодые профессионалы, дебютанты.

Рина Гришина и Игорь Стам на съемках сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

Гришина: Да, для режиссера Анны Мирохиной и оператора-постановщика Станислава Юдакова это был дебютный проект. Они работали с горящим сердцем и глазами.

Могу сказать, что нашу историю полюбили все на съемочной площадке, от рабочих до костюмеров, они нас всячески поддерживали. Иногда бывает, что людям все равно на проект, они даже сценарий не читали. Просто ходят как на работу. А наши ребята очень переживали за персонажей. Мы до сих пор со всеми близки и дружим.

— Сколько времени ушло на создание проекта?

Гришина: Это была долгая история. Актерские пробы были в декабре 2017 года. Пилот был снят в июле 2018 года. И с того момента начались сами съемки.

Съемки сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

Стам: Да, снимали его долго. А время — очень сильный фактор. Чем больше ты тратишь время на работу, тем больше ты прикипаешь к герою, съемочной группе, успеваешь со всеми породниться. Вместе мы преодолели все сложности, какие только бывают, и очень рады, что сериал выходит на ТВ.

— Насколько вам близки персонажи?

Стам: История моего героя ценна тем, что она в первую очередь очень человечная. Следователем Никитой движет чувство вины. Он по-настоящему болеет и сражается за других людей, пытаясь их помочь, выручить.

Игорь Стам на съемках сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

Гришина: Для меня это тоже в первую очередь история про людей. Я не могу проводить параллель между нашими предыдущими работами, когда мы играли детективов и полицейских. А расследования в сериале воспринимаю как некие пункты, преодолевая которые, наши персонажи растут и развиваются.

Ясновидящих не встречали

— Ваша героиня Вика — экстрасенс. Встречали ли вы их в жизни? Возможно , консультировались перед съемками?

Гришина: Слово «экстрасенс» надо вычеркнуть и забыть. Моя героиня не соотносит себя с ясновидящей. И говорит, что отрежет яйца Никите, если он еще раз назовет ее экстрасенсом.

У Вики есть некая сила и дар. Она просто чувствует чуть больше, чем другие люди. Не обладая при этом магическими способностями — то есть предметы летать она не заставит. Все эмоции, которые Вика ощущает от других людей и при поиске пропавших без вести, приносят ей сильную боль. Героиня переживает чужое горе и страдает от этого.

Рина Гришина и Игорь Стам на съемках сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

Я не знаю никаких экстрасенсов и готовилась к роли так, как представляла себе эту девушку. У меня обостренное чувство интуиции с детства. Сейчас я больше работаю над своими чувствами и больше доверяю своей интуиции, которая не подводит.

— Вика — внешне очень яркая и эффектная девушка. Вам так и приходилось ходить с дредами и татуировками вне съемочной площадки?

Гришина: Татуировки и дреды мы делали раз в два дня. Иногда и каждый день. На грим утром уходило по три часа. Вечером тату приходилось часами смывать с себя, потому что рисунок портился и требовал обновления.

Рина Гришина на съемках сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

— Рина , у вас во многих проектах есть татуировки , не думали сделать себе настоящую?

Гришина: Не во многих, а в двух проектах Ильи Куликова похоже, он меня так видит. В жизни у меня их нет и думаю, что никогда не будет. Вдруг мне удастся поучаствовать в какой-нибудь исторической картине, где я должна быть без каких-либо признаков современной жизни?

Я считаю, что актер должен быть как «белый лист». Поэтому я никогда в жизни даже волосы не красила. Если надо будет перекраситься ради роли — тогда пожалуйста.

Наука и мистика рядом

— Истории пропавших людей , которые расследуют ваши герои , реальные?

Гришина: Это лучше спросить у сценаристов, откуда они черпали вдохновение.

Стам: Думаю, подобные истории с пропажей людей происходят каждый день. Лично я их не отождествлял с вымыслом. Даже несмотря на то, что наш сериал носит жанр «мистический».

Съемки сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

Гришина: Да, в нем все настолько оправдано, что сериал не кажется каким-то волшебным. Ты действительно веришь, что Вика обладает некими способностями.

Стам: В сценарии есть такой момент, когда мой герой Никита говорит: «Наука во всем разберется». Появляется психолог, и мы начинаем смотреть на способности Вики как на особенности ее мозга. Сейчас многие нейробиологи говорят, что человеческий мозг способен на многое. Это не чудеса, это физика. Поэтому сериал не смотрится как какая-то фантастика.

Гришина: Да, это не как в «Зачарованных». Хотя в детстве, когда я смотрела его, мне всегда хотелось сыграть ведьму. Так что можно сказать, что моя мечта сбылась.

Стам: А я мечтал сыграть Кащея Бессмертного…

— Найдется ли в сериале место романтической истории?

Гришина: Да, такая линия будет, и не одна. Вообще, наша история больше про любовь, дружбу, жертвенность, поддержку близких людей.

Съемки сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

— Один из продюсеров проекта— Илья Куликов ( сценарист и режиссер сериалов «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»). Как вы считаете , почему все его проекты «выстреливают»?

Стам: Потому что сценарии Ильи Куликова отличаются от большинства других. Например, все хорошие детективные истории должны иметь внятный сюжет. А у него помимо всего этого есть еще «человеческая» база: все выстраивается на взаимоотношениях героев. Так появляется «объем», живость. Это интересно смотреть.

Рина Гришина на съемках сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3

— Можно ли уже ждать продолжения сериала «О.К.О»?

Гришина: Думаю, что да. Особенно когда зритель увидит последнюю серию. Обещаю, им сразу же захочется узнать, что будет дальше.

Стам: Во всяком случае, сценарий второго сезона уже есть.

— Бывали ли когда-нибудь на Алтае? Гришина: Нигде в Сибири не была. Но на Алтай обязательно когда-нибудь приедем! Стам: Я на Алтае тоже не был, но знаю, что там потрясающе красивые места. — Увидим ли мы когда-нибудь Рину в романтической роли? Может быть , в каком-нибудь другом проекте? Гришина: Нет. Я даже не уверена, что мне интересно играть такие роли. — Какой совет дадите начинающим актерам? К чему им нужно быть готовыми? Гришина: Нужно быть готовым трудиться, выкладываться на все 100 процентов. Стам: Если раньше наша профессия была из области назначенцев — то есть студентов вузов распределяли по театрам в стране, то сейчас это больше похоже на фриланс. Актерская профессия — это когда ты сам ищешь свой путь. Если, конечно, ты не служишь в государственном театре в каком-нибудь регионе. В Москве же много независимых проектов, в том числе театральных, которые нужно искать самому, быстро включаться, быть себе художественным руководителем.

Рина Гришина и Игорь Стам на съемках сериала «Агентство «О.К.О.» Предоставлено ТВ-3