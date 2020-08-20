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В сети появился тизер фильма о сестре Шерлока Холмса

Netflix опубликовал первый тизер нового фильма о сестре знаменитого сыщика «Энола Холмс», который сняли по произведениям писательницы Нэнси Спрингер.

Кадр из фильма "Энола Холмс"
Кадр из фильма "Энола Холмс"
twitter.com/NetflixFilm

Это не каноничная история, а интерпретация знаменитого наследия Артура Конана Дойля, пишет «Российская газета».

Всего в цикл о сестре Шерлока Холмса входит шесть романов. Главная героиня — младшая в семье. Ей всего 14 лет, но она тоже пробует свои силы в сыскном деле. В частности, по сюжет фильма она разыскивает в Лондоне свою мать.

Энолу сыграла звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. В фильме также сыграли Хелена Бонем Картер («Бойцовский клуб», «Гарри Поттер», «Алиса в стране чудес») и Генри Кавилл («Человек из стали», «Бэтмен против Супермена»).

Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 сентября.

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