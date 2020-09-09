В фильмах-номинантах на премию «Оскар» теперь обязательно должны быть инвалиды и геи

Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм», пишет РБК.

Четыре новых стандарта связаны с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками.

Например, один из главных или второстепенных героев обязательно должен быть темнокожим, азиатом или любым другим представителем этнической группы.

Также в актерском составе должно быть не менее 30% женщин, членов ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

Чтобы картина точно получила «Оскар», в ней должны раскрываться расовые, гендерные проблемы или вопросы инвалидов.

В 2022 и 2023 году для фильмов еще будут делать поблажки, а вот «Лучший фильм-2024» точно должен будет соответствовать как минимум двум из четырех представленных стандартов.