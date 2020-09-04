Нравственность под вопросом. Как в Барнауле проходят показы фильмов Шукшинского кинофестиваля

До 5 сентября в Барнауле будет идти Шукшинский кинофестиваль. «Афиша», вдохновившись прошлогодней победой якутского фильма «Надо мною солнце не садится», решила сходить на еще одну картину из республики Саха. Рассказываем, что в нем удивительного.

Помни меня

Музей ГМИЛИКА принимал зрителей в большом зале. На входе у каждого проверили температуру и сбрызнули руки антисептиком.

Новенькие кресла через один были обернуты прозрачной пленкой. Посетителей рассаживали в шахматном порядке.

Желающих посмотреть в разгар буднего дня якутское кино оказалось не так много — пришли всего восемь человек.

Кинопоказ «Нет бога кроме меня» Altapress.ru

Самобытную ленту «Нет бога кроме меня» снял автор нашумевшей драмы «Костер на ветру» Дмитрий Давыдов.

В его новой картине тоже поднимается проблема непростых семейных отношений. Главный герой Руслан живет и работает в деревне. Когда-то давно он сбежал из города от жены и детей, чтобы приглядывать за матерью, у которой развивается деменция.

Болезнь Альцгеймера — а вероятнее всего, это была она — прогрессирует с каждым днем. От этого страдает не только Руслан, но и все поселение. Последней каплей становится приход больной женщины в чужой дом. Когда ее просят выйти, она хватается за ружье.

Руслана настойчиво отправляют обратно в город — мать надо лечить. И дают номер телефона ученого земляка Спартака Ильича, который должен помочь семье.

Город главный герой недолюбливает. Люди в нем ему кажутся злыми и нетерпеливыми. Благодаря однокласснику Руслан постепенно налаживает жизнь — находит съемную квартиру, устраивается в кочегарку.

Пытается вернуться в прежнюю семью — но ему четко дают понять, что он свой выбор уже сделал. И вспоминать о нем уже не хотят.

Как и не может его вспомнить мать. Каждый день она встречает его, как случайного прохожего или курьера.

Кинопоказ «Нет бога кроме меня» Altapress.ru

В картине без прикрас показывается жизнь людей, которые ухаживают за пожилыми забывчивыми людьми. Перепутать зубные щетки или выбросить всю еду из холодильника в мусорку — меньшее из бед. Иногда они не помнят о самых простых потребностях — поесть или сходить в туалет.

Но Руслан не может находиться рядом с матерью каждую минуту. Если он бросит работу, им не на что будет жить. Спартак Ильич настаивает — мать нужно положить в его частный интернат для пожилых людей, где медики ухаживают за стариками.

И в момент, когда Руслан осознает, что болезнь в голове матери вычеркнула память о нем даже из прошлого, он решается продать дом и отдать старушку в надежные (как ему тогда казалось) руки земляка. Но это приведет к фатальной развязке.

Примечательно, что во время всего фильма нет ни одного нравоучительного разговора. Никто никого не осуждает. В этой ситуации нет правильного или неправильного решения.

Фильм «Нет бога кроме меня» Кадр из фильма

Можно сказать, что Руслан совершает безнравственный поступок — отдает мать в интернат. Но никто даже на мгновение не подумает осуждать его в такой страшной ситуации.

И хотя фильм идет на якутском языке с субтитрами, национальности он не несет — такой сюжет может случиться с любым жителем страны.

Зрителям только и остается, что по-человечески посочувствовать героям ленты. И восхититься, какими простыми художественными приемами с минимальным разнообразием кадров раскрывается столь сложная драма.

Где и какие фильмы показывают

Шукшинский кинофестиваль проходит в этом году на трех открытых площадках — в музее ГМИЛИКА, в парке спорта Алексея Смертина и «Барнаульской крепости».

В программе фестиваля 8 картин: «Я свободен», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Отряд Таганок», «Залиния», «Куратор», «Калашников», «Нет Бога, кроме меня», «Смотри как я».

Расписание можно посмотреть здесь.

Торжественное закрытие и объявление победителей состоится 5 сентября.