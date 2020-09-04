Нравственность под вопросом. Как в Барнауле проходят показы фильмов Шукшинского кинофестиваля

Помни меня
Музей ГМИЛИКА принимал зрителей в большом зале. На входе у каждого проверили температуру и сбрызнули руки антисептиком.
Новенькие кресла через один были обернуты прозрачной пленкой. Посетителей рассаживали в шахматном порядке.
Желающих посмотреть в разгар буднего дня якутское кино оказалось не так много — пришли всего восемь человек.
Самобытную ленту «Нет бога кроме меня» снял автор нашумевшей драмы «Костер на ветру» Дмитрий Давыдов.
В его новой картине тоже поднимается проблема непростых семейных отношений. Главный герой Руслан живет и работает в деревне. Когда-то давно он сбежал из города от жены и детей, чтобы приглядывать за матерью, у которой развивается деменция.
Болезнь Альцгеймера — а вероятнее всего, это была она — прогрессирует с каждым днем. От этого страдает не только Руслан, но и все поселение. Последней каплей становится приход больной женщины в чужой дом. Когда ее просят выйти, она хватается за ружье.
Руслана настойчиво отправляют обратно в город — мать надо лечить. И дают номер телефона ученого земляка Спартака Ильича, который должен помочь семье.
Город главный герой недолюбливает. Люди в нем ему кажутся злыми и нетерпеливыми. Благодаря однокласснику Руслан постепенно налаживает жизнь — находит съемную квартиру, устраивается в кочегарку.
Пытается вернуться в прежнюю семью — но ему четко дают понять, что он свой выбор уже сделал. И вспоминать о нем уже не хотят.
Как и не может его вспомнить мать. Каждый день она встречает его, как случайного прохожего или курьера.
В картине без прикрас показывается жизнь людей, которые ухаживают за пожилыми забывчивыми людьми. Перепутать зубные щетки или выбросить всю еду из холодильника в мусорку — меньшее из бед. Иногда они не помнят о самых простых потребностях — поесть или сходить в туалет.
Но Руслан не может находиться рядом с матерью каждую минуту. Если он бросит работу, им не на что будет жить. Спартак Ильич настаивает — мать нужно положить в его частный интернат для пожилых людей, где медики ухаживают за стариками.
И в момент, когда Руслан осознает, что болезнь в голове матери вычеркнула память о нем даже из прошлого, он решается продать дом и отдать старушку в надежные (как ему тогда казалось) руки земляка. Но это приведет к фатальной развязке.
Примечательно, что во время всего фильма нет ни одного нравоучительного разговора. Никто никого не осуждает. В этой ситуации нет правильного или неправильного решения.
Можно сказать, что Руслан совершает безнравственный поступок — отдает мать в интернат. Но никто даже на мгновение не подумает осуждать его в такой страшной ситуации.
И хотя фильм идет на якутском языке с субтитрами, национальности он не несет — такой сюжет может случиться с любым жителем страны.
Зрителям только и остается, что по-человечески посочувствовать героям ленты. И восхититься, какими простыми художественными приемами с минимальным разнообразием кадров раскрывается столь сложная драма.
Где и какие фильмы показывают
Шукшинский кинофестиваль проходит в этом году на трех открытых площадках — в музее ГМИЛИКА, в парке спорта Алексея Смертина и «Барнаульской крепости».
В программе фестиваля 8 картин: «Я свободен», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Отряд Таганок», «Залиния», «Куратор», «Калашников», «Нет Бога, кроме меня», «Смотри как я».
Расписание можно посмотреть здесь.
Торжественное закрытие и объявление победителей состоится 5 сентября.