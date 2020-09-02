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Стало известно, где в Барнауле будут показывать фильмы Шукшинского кинофестиваля

Фильмы конкурсной программы Шукшинского кинофестиваля будут транслировать на открытых площадках города, сообщает минкультуры края.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2019.
Открытие Шукшинского кинофестиваля-2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Показы пройдут 3, 4 и 5 сентября в «Барнаульской крепости», парке Алексея Смертина и в ГМИЛИКе.

Количество мест будет ограничено — в открытый «зал» пустят не больше 50 человек. Бесплатные пригласительные будут раздавать всем желающим перед началом сеанса.

Всего в рамках фестивальной программы покажут 8 картин: «Я свободен», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Отряд Таганок», «Залиния», «Куратор», «Калашников», «Нет Бога, кроме меня», «Смотри как я».

Афишу можно посмотреть здесь.

Напомним, что Шукшинский кинофестиваль стартует 2 сентября. Торжественное открытие за закрытыми дверями пройдет в библиотеке им. Шишкова. Посмотреть его смогут все на телеканале «Катунь24».

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