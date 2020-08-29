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Павел Деревянко и Амаду Мамадаков снимутся в фильме о подростках на Алтае

Российский актер Павел Деревянко исполнит главную роль в фильме Анара Аббасова «Золотые каникулы» о приключениях подростков на Алтае. Кроме того, в ленте снимется алтайский актер Амаду Мамадаков, пишет kino-teatr.ru.

Павел Деревянко на Алтае.
Павел Деревянко на Алтае.
www.instagram.com/pablo_derevyanko

Главные герои ленты — четырнадцатилетние подростки Илья, Даша и Айлу, которые проводят лето в детском лагере в Горном Алтае. По сюжету, во время экскурсии происходит землетрясение, и двое ребят проваливаются через трещину в скале в старый грот. Там они находят человеческий скелет и старое письмо, в котором зашифровано местонахождение клада с золотом Колчака. Подростки решают отправиться на его поиски.

В ленте помимо Павла Деревянко сыграет актер Амаду Мамадаков. Кроме того, продюсеры ведут переговоры с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой. Детей на главные роли будут подбирать на всероссийском кастинге.

Амаду Мамадаков на церемонии открытия Шукшинского фестиваля в Барнауле.
Амаду Мамадаков на церемонии открытия Шукшинского фестиваля в Барнауле.
Анна Зайкова

Общий бюджет проекта составляет 77 млн рублей, из них 50 млн будут запрашивать у Минкультуры.

Ранее стало известно, что актер Андрей Мерзликин появится в документальном фильме, который снимает многодетная семья на Алтае.

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