Составлен рейтинг фильмов с самыми худшими концовками

Один из самых популярных сериалов подвели проблемы со стилем и повествованием в восьмом сезоне. А концовка, где королева Дайенерис сошла с ума, и вовсе оставила миллионы зрителей в недоумении.

На втором месте в рейтинге оказался ситком «Сайнфелд». Ближе к финалу создатели втянули всех персонажей в надуманное судебное дело. Поклонники сериала назвали эту идею «катастрофической».

Тройку замыкает «Декстер», в котором рассказывается история серийного убийцы. Многие ожидали, что фильм закончится «по-справедливости», и преступник окажется в тюрьме. Но никак не предполагали, что он проведет остаток своих дней, работая дровосеком.

Всего в рейтинге 20 картин. Среди них оказались «Секретные материалы», «Отчаянные домохозяйки», «Шерлок» и «Сплетница».

На последнем, 20-м, месте — «Во все тяжкие».