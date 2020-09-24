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Составлен рейтинг фильмов с самыми худшими концовками

Издание The Independent составило свой список фильмов с самыми худшими концовками. Возглавил рейтинг сериал «Игра престолов», пишет РИА «Новости».

Новый сезон сериала «Игра Престолов».
Новый сезон сериала «Игра Престолов».
Фото предоставлено PRNEWS. IO

Один из самых популярных сериалов подвели проблемы со стилем и повествованием в восьмом сезоне. А концовка, где королева Дайенерис сошла с ума, и вовсе оставила миллионы зрителей в недоумении.

На втором месте в рейтинге оказался ситком «Сайнфелд». Ближе к финалу создатели втянули всех персонажей в надуманное судебное дело. Поклонники сериала назвали эту идею «катастрофической».

Тройку замыкает «Декстер», в котором рассказывается история серийного убийцы. Многие ожидали, что фильм закончится «по-справедливости», и преступник окажется в тюрьме. Но никак не предполагали, что он проведет остаток своих дней, работая дровосеком.

Всего в рейтинге 20 картин. Среди них оказались «Секретные материалы», «Отчаянные домохозяйки», «Шерлок» и «Сплетница».

На последнем, 20-м, месте — «Во все тяжкие».

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