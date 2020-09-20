Нео рассказал сюжет четвертой «Матрицы»

Американский актер Киану Ривз, исполнитель главной роли в фильмах «Матрица» сестер (ранее братьев) Вачовски, рассказал о продолжении культовой картины.

В интервью Ривз объяснил, что это будет продолжение фильма «Матрица. Революция», где в центре сюжетной линии любовь, пишет «Москва 24».

Над сценарием и съемками фильма по-прежнему работают Вачовски. Ривз исполняет роль Нео, а актриса Кэри Мосс — роль Тринити.

Старт съемок фильма был назначен на начало 2020 года, но был перенесен из-за коронавируса.

Первая часть «Матрицы» вышла в 1999 году и собрала в прокате 463 млн долларов.

Вторая часть «Матрица. Перезагрузка» появилась в прокате в 2003 году и принесла создателям уже около 742 млн долларов.

Третья часть «Матрица. Революция» вышла в ноябре 2003 года. Ее коммерческий успех составил 427 млн баксов.