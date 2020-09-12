Режиссер нашумевшего сериала «Эпидемия» снимает кино на Алтае и ищет темнокожих актеров

В Республике Алтай снова снимают полнометражное кино. В этот раз туда приехал Павел Костомаров, который известен как режиссер сериалов «Эпидемия» и «Чернобыль. Зона отчуждения». Это будет военная драма по «Бансу» по одноименной повести Ильи Бояшова.

Фильмом также занимаются известные продюсеры: Валерий Федорович («Гоголь», «Полицейский с Рублёвки», «Аванпост») Евгений Никишов, («Гоголь», «Полицейский с Рублёвки», «Аванпост»), Иван Голомовзюк («Аванпост»).

Проект представляет собой смесь жанров: от приключенческой комедии до шпионской драмы с мистическим сюжетом, сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Съемки в горном стартуют 19 сентября в Кош-Агаче. Сейчас создатели фильма ищут массовку: нужны мужчины и женщины славянской внешности, а также пять чернокожих молодых людей — им достанется роль американцев.

По вопросам участия в съемках подробнее можно узнать здесь.

О чем фильм

В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. По ленд-лизу советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные данные — как отечественные, так и американские. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав.

Съемки будут проходить до 2 декабря на Алтае и в Москве.