«Бездарно»: спортивный комментатор раскритиковал сериал о советском футболисте Стрельцове

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался на счет сериала «В созвездии Стрельца», который показывали на «Первом канале». Кино рассказывает об игроке московского «Торпедо», знаменитом советском футболисте Эдуарде Стрельцове.

Геннадий Орлов комментирует матчи со времен СССР. Он очень жестко раскритиковал фильм, назвав его «бездарным».

«Хорошо знаю Валерия Баринова. Замечательный актер, но Хрущева играет бездарно. И вообще, этот фильм про Стрельцова — бездарный. Все настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда! Особенно обидно за Симоняна», — цитирует его «Советский спорт».

Орлов подчеркнул, что Никита Симонян, которому 12 октября исполняется 94 года, был замечательным футболистом, но авторы сериала все переврали.

«Стрельцов во время Олимпийских игр был травмирован. Тогда вынужденно поставили Симоняна. Что касается медали, Никита Палыч мне подтвердил, что отдавал ее Стрельцову со словами: „Эдик, ты столько сыграл“. Тот ответил: „Нет-нет“. В кино эту фразу оставили, но все остальное… Придумали с этим изнасилованием. Всё придумано. Ужасно, неприятно», — возмущен Орлов.

Сериал на «Первом канале» — не последний фильм о знаменитом футболисте, который увидят зрители в этом году. 24 сентября в кинотеатрах выйдет картина «Стрельцов». Главную роль в нем исполнил актер Александр Петров.

В фильме будет рассказан жизненный путь спортсмена, который в 19 лет стал олимпийским чемпионом и на чемпионате 1958 года должен был встретиться на поле с бразильской легендой Пеле (на тот момент ему было всего 17 лет), но вместо этого угодил за решетку.

Что известно о футболисте

Эдуард Стрельцов — советский футболист. Нападающий московского футбольного клуба «Торпедо». Входил в сборную СССР в 1950-е годы и во второй половине 1960-х годов. Олимпийский чемпион 1956 года.

Дважды становился лучшим футболистом года в СССР — в 1967 и 1968 годах.

Стрельцов считается одним из лучших игроков в истории советского футбола. Многие спортивные журналисты сравнивали его с Пеле. Футболист владел блестящей техникой и один из первых отточил умение отдавать пас пяткой.

Его карьера прервалась в 1958 году — тогда Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Однако после пяти лет заключения его освободили. Футболист продолжил выступать в «Торпедо», но уже не так удачно, как раньше.

Завершил карьеру спортсмен в 1970 году.