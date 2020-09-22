На «Кинотавре» победил фильм участника Шукшинского кинофестиваля

Главный приз на 31-ом российском кинофестивале «Кинотавр» получил фильм «Пугало» якутского режиссера и продюсера Дмитрия Давыдова. Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая главную героиню, победила в номинации «Лучшая женская роль».

В «Пугале» рассказывается история знахарки и отшельницы, которая спасает людей от болезней ценой собственной жизни. Спасительный дар для других оборачивается для нее проклятием, пишет «Российская газета».

«Я пытался делать историю про то, что, если человек чего-то не понимает, он начинает этого бояться», — рассказал Дмитрий Давыдов.

Режиссер отметил, что в фильме нет ни одного профессионального актера, а главную роль сыграла этнопевица.

Сам же Дмитрий Давыдов 15 лет работает учителем начальных классов. «Из школы меня, наверное, скоро уволят, но я продолжаю снимать, пока есть время», — говорит он.

«Бюджет фильма „Пугало“ получился небольшой, мы уложились в полтора миллиона рублей. Частично я снимал и на свои средства. Оборудование мы привозили из Петербурга, арендовали, потому что его в Якутии либо нет, либо не хватает, так как снимается очень много всего», — рассказал Давыдов.

Другой фильм Дмитрия Давыдова — «Нет бога кроме меня» — в этом году также попал в конкурсную программу Шукшинского кинофестиваля. Он получил диплом за лучшую продюсерскую работу.

Подробнее о самобытной якутской ленте можно почитать здесь.

Отметим, что якутское кино нередко участвует в различных фестивалях и получает призы: например, криминальная драма «Мой убийца» Костаса Марсана даже выдвигалась на «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм»

В 2019 году на Шукшинском кинофестивале победила картина «Надо мною солнце не садится» — комедийная драма якутского режиссера Любови Борисовой.