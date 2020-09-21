Кинокритик Антон Долин больше не появится в программе «Вечерний Ургант»

Антон Долин покинул программу «Вечерний Ургант». «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — рассказал популярный кинокритик в своем профиле в Facebook.

Долин приходил на юмористическую программу на «Первом канале» в качестве приглашенного гостя. В рубриках «Пойдем в кино, Оксана» он рассказывал о последних киноновинках и фестивалях.

В «Вечернем Урганте» он принимал участие на протяжении восьми с половиной лет. По словам Долина, передача изменила его жизнь, «превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков».

Также он подчеркнул, что так долго продержался не из-за гонорара.

«Зачем же это было? Во-первых, я верил в осмысленность этого дела — еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от „Жизни Адель“ до „Головы-ластик“, от „Левиафана“ (первое упоминание на „Первом“ — в моей рубрике) до „Моего друга Ивана Лапшина“. Во-вторых, в „Вечернем Урганте“ чудесная команда, все-все, от самого Вани Урганта до операторов и гримеров», — рассказал подписчикам критик.

Долин продолжит заниматься своей деятельностью на других площадках — на сайте «Медуза», радио «Серебряный дождь». Также он по-прежнему занимает должность главного редактора журнала «Искусство кино».