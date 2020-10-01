Россияне назвали самую любимую картину студии «Мосфильм»

Самым любимым фильмом россиян от киностудии «Мосфильм» оказалась комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Рейтинг составил канал «Мосфильм. Золотая коллекция» по опросу в соцсетях, пишет РИА «Новости».

Вторую и третью строчку заняли еще два фильма Леонида Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».

В десятке лучших также оказались «Ирония судьбы, или С легким паром», «Двенадцать стульев», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Девчата».

Ранее своими самыми любимыми отечественными картинами россияне назвали «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника».

Лучшими актером и актрисой, по мнению россиян, были Андрей Миронов и Надежда Румянцева, а режиссером — Леонид Гайдай.

Кроме того, зрители почти единогласно признали самой популярной фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Не учи меня жить, лучше помоги материально».