Россияне назвали самую любимую картину студии «Мосфильм»

Вторую и третью строчку заняли еще два фильма Леонида Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».
В десятке лучших также оказались «Ирония судьбы, или С легким паром», «Двенадцать стульев», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Девчата».
Ранее своими самыми любимыми отечественными картинами россияне назвали «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Приключения Электроника».
Лучшими актером и актрисой, по мнению россиян, были Андрей Миронов и Надежда Румянцева, а режиссером — Леонид Гайдай.
Кроме того, зрители почти единогласно признали самой популярной фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Не учи меня жить, лучше помоги материально».