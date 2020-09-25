По стопам Шерлока: в России снимут сериал о сыщике Фандорине в XXI веке

«Кинопоиск HD» экранизирует роман писателя Бориса Акунина «Азазель». История фильма будет происходить в альтернативной реальности XXI века — в России, где не было революции 1917 года и царствует дом Романовых, пишет ТАСС.

По признанию писателя, он не знает, что из этого может получиться, но «затея любопытная».

«Это будет не костюмная драма про XIX век. Это будет фильм про XXI век. Эраст Фандорин будет жить в альтернативной исторически России. Где будет все современное, почти такая же Москва», — рассказал Акунин.

Отметим, что подобное перемещение во времени использовали создатели сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. История о знаменитом сыщике разворачивалась в современном Лондоне.

Проект длился семь лет и приобрел много новых поклонников. Также он повысил интерес к детективам Конан Дойла.

Что известно о книге

«Азазель» — приключенческий роман Бориса Акунина. Это первая книга из серии детективов о необыкновенном сыщике Эрасте Фандорине.

Действие романа начинается 13 мая 1876 года в Москве. Фандорину всего 20 лет, он служит в полицейском управлении письмоводителем.

Несмотря на это, он принимается за расследование странной гибели студента. Дело приводит сыщика к крупной подпольной организации, в которой замешаны очень влиятельные лица.

«Азазель» был экранизирован в 2002 году. В сериале сыграли Илья Носков, Сергей Безруков, Марина Александрова, Олег Басилашвили, Марина Неелова и другие известные актеры.