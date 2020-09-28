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Стало известно имя главной российской актрисы десятилетия

Актриса Светлана Ходченкова признана главной актрисой последнего десятилетия, пишет «Российская газета». Рейтинг составил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.
Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.
https://www.instagram.com/svetlana_khodchenkova

Список составляли по десяти критериям. Учитывалось общее количество проектов, главных ролей, участие в зарубежных проектах, фестивальные награды и кинопремии, а также количество подписчиков в Instagram.

По критериям Светлана Ходченкова набрала рекордные баллы — 51,5. Вторую строчку заняла Александра Бортич с 35,5 баллами.

Замкнула тройку лидеров Елена Лядова — 31 балл. Далее идут Вера Брежнева (30 баллов) и Кристина Асмус (29,5 баллов).

Десятку лучших замкнули Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг лучших российских актеров десятилетия. Возглавил его Данила Козловский. Вторую строчку занял Александр Петров, третью — Петр Федоров.

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