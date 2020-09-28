Стало известно имя главной российской актрисы десятилетия

Светлана Ходченкова на отдыхе на Бали. Январь 2019 года.

Список составляли по десяти критериям. Учитывалось общее количество проектов, главных ролей, участие в зарубежных проектах, фестивальные награды и кинопремии, а также количество подписчиков в Instagram.

По критериям Светлана Ходченкова набрала рекордные баллы — 51,5. Вторую строчку заняла Александра Бортич с 35,5 баллами.

Замкнула тройку лидеров Елена Лядова — 31 балл. Далее идут Вера Брежнева (30 баллов) и Кристина Асмус (29,5 баллов).

Десятку лучших замкнули Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачева.

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг лучших российских актеров десятилетия. Возглавил его Данила Козловский. Вторую строчку занял Александр Петров, третью — Петр Федоров.