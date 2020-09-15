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Названо имя главного российского актера последнего десятилетия

Данила Козловский обошел в рейтинге Александра Петрова в рейтинге самых главных актеров десятилетия, пишет РИА «Новости». Список составил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Попкорн, кино
Попкорн, кино
СС0

При составлении списка учитывалось количество проектов, главных ролей, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность и количество подписчиков в Instagram.

Авторы рейтинга проанализировали полнометражные игровые картины, которые выходили в прокат с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собрали не меньше десяти миллионов рублей.

Данила Козловский вошел в ТОП-5 самых состоятельных актеров России.
Данила Козловский вошел в ТОП-5 самых состоятельных актеров России.
Instagram.

Учитывались и проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

Вторую строчку в списке занял артист Александр Петров, третью — Петр Федоров.

В десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

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