Названо имя главного российского актера последнего десятилетия

При составлении списка учитывалось количество проектов, главных ролей, награды на фестивалях и кинопремиях, медийность и количество подписчиков в Instagram.
Авторы рейтинга проанализировали полнометражные игровые картины, которые выходили в прокат с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собрали не меньше десяти миллионов рублей.
Учитывались и проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».
Вторую строчку в списке занял артист Александр Петров, третью — Петр Федоров.
В десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.