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Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле

16 сентября в кинотеатре «Премьера» пройдет фестиваль уличного кино. На большом экране покажут 22 короткометражки.

Фестиваль уличного кино.
Фестиваль уличного кино.
vk.com/parksporta

Фестиваль проходит пятый год подряд и охватывает 500 городов по всей России, сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

В «Премьере» будут представлены три программы:

  • 10:00 — Внеконкурсная программа: «Новое семейное» (12+)
  • 12:00 — Конкурсная программа Фестиваля (16+)
  • 15:00 — Внеконкурсная программа: «Новое молодёжное» (16+)

Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года.

В каждом городе-участнике фестиваля публика голосует за понравившиеся работы светом фонариков, а победитель народного голосования получает грант на упаковку дебютного полнометражного фильма.

Афишу фестиваля в Барнауле можно посмотреть здесь.

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