Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле

Фестиваль проходит пятый год подряд и охватывает 500 городов по всей России, сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.
В «Премьере» будут представлены три программы:
- 10:00 — Внеконкурсная программа: «Новое семейное» (12+)
- 12:00 — Конкурсная программа Фестиваля (16+)
- 15:00 — Внеконкурсная программа: «Новое молодёжное» (16+)
Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года.
В каждом городе-участнике фестиваля публика голосует за понравившиеся работы светом фонариков, а победитель народного голосования получает грант на упаковку дебютного полнометражного фильма.
Афишу фестиваля в Барнауле можно посмотреть здесь.