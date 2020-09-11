Фестиваль уличного кино пройдет в Барнауле

16 сентября в кинотеатре «Премьера» пройдет фестиваль уличного кино. На большом экране покажут 22 короткометражки.

Фестиваль проходит пятый год подряд и охватывает 500 городов по всей России, сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

В «Премьере» будут представлены три программы:

10:00 — Внеконкурсная программа: «Новое семейное» ( 12+)

12+) 12:00 — Конкурсная программа Фестиваля ( 16+)

16+) 15:00 — Внеконкурсная программа: «Новое молодёжное» ( 16+)

Фестиваль уличного кино — ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны с 2014 года.

В каждом городе-участнике фестиваля публика голосует за понравившиеся работы светом фонариков, а победитель народного голосования получает грант на упаковку дебютного полнометражного фильма.

Афишу фестиваля в Барнауле можно посмотреть здесь.