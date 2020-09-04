Стало известно, с какого числа барнаульцы смогут посещать кино и театры

3 сентября в Алтайском крае была снята часть ограничений, касающаяся работы культурных и спортивных объектов. В частности, были открыты концертные залы, кино и театры. «Афиша» узнала, с какого числа зрители смогут культурно отдохнуть.

Бегом в кино

Самыми первыми свои двери откроют кинотеатры Барнаула. «Киномир» и «Пионер» начнут работу 4 сентября, «Формула» — 5 сентября.

Зрители смогут увидеть самые долгожданные блокбастеры года — фильмы «Довод», «Новые мутанты» и «Вратарь галактики».

На очереди в сентябре — «Мулан» и «Стрельцов».

Театралы подождут

Театры, в отличие от кино, не могут так резко переключиться на рабочий режим. У многих еще идут репетиции.

Первыми свою премьерную постановку представит музыкальный театр. 9, 10 и 11 сентября они покажут «Золотого теленка» о приключениях Остапа Бендера. В сентябре артисты также проведут концерт, посвященный юбилею театра.

«Ползунов» в театре музкомедии. muzkom22.ru

Еще в музыкальном покажут перенесенные с марта и апреля спектакли, на которые у зрителей сохранились билеты — «Черевички или Ночь перед Рождеством», «Ползунов», «Юнона и Авось» и другие.

Следующим свои двери откроет театр кукол «Сказка» — 19 и 20 сентября они покажут музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр». Режиссер постановки — обладатель «Золотой маски» Петр Васильев.

«Афиша» недавно побывала на сдаче детского спектакля и рассказала, почему он будет интересен еще и взрослым.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Труппа Молодежного театра Алтая сейчас находится в Санкт-Петербурге на фестивале лучших спектаклей для детей «Арлекин». Там они покажут глитч для подростков Wonder boy.

По возвращению они продолжат готовиться к сезону. Первой премьерой станет «Гамлет» в постановке режиссера Татьяны Безменовой. Покажут шекспировские страсти 24 и 25 сентября.

Почитать о предстоящем спектакле можно здесь.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Театр драмы откроется позже остальных — сейчас ведется полная реконструкция большой сцены. Артисты вместе с режиссером Алексеем Шавловым ставят «Ревизора».

Откроют сезон постановкой по Гоголю 16, 17 и 18 октября.

Какие есть ограничения

Для всех открывшихся объектов действует ряд ограничений. Зал в кинотеатре может быть заполнен только на 50% - поэтому билеты придают в шахматной раскладке.

Кинотеатр «Pioneer Cinema». Фото: ТРЦ «Пионер».

Такое же ограничение касается и театров. Уточняется, что единовременно в зале не смогут находиться более 500 человек.

Все организации должны соблюдать санитарные требования, а зрителей без масок в залы не пропустят.