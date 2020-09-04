Стало известно, с какого числа барнаульцы смогут посещать кино и театры

Бегом в кино
Самыми первыми свои двери откроют кинотеатры Барнаула. «Киномир» и «Пионер» начнут работу 4 сентября, «Формула» — 5 сентября.
Зрители смогут увидеть самые долгожданные блокбастеры года — фильмы «Довод», «Новые мутанты» и «Вратарь галактики».
На очереди в сентябре — «Мулан» и «Стрельцов».
Театралы подождут
Театры, в отличие от кино, не могут так резко переключиться на рабочий режим. У многих еще идут репетиции.
Первыми свою премьерную постановку представит музыкальный театр. 9, 10 и 11 сентября они покажут «Золотого теленка» о приключениях Остапа Бендера. В сентябре артисты также проведут концерт, посвященный юбилею театра.
Еще в музыкальном покажут перенесенные с марта и апреля спектакли, на которые у зрителей сохранились билеты — «Черевички или Ночь перед Рождеством», «Ползунов», «Юнона и Авось» и другие.
Следующим свои двери откроет театр кукол «Сказка» — 19 и 20 сентября они покажут музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр». Режиссер постановки — обладатель «Золотой маски» Петр Васильев.
«Афиша» недавно побывала на сдаче детского спектакля и рассказала, почему он будет интересен еще и взрослым.
Труппа Молодежного театра Алтая сейчас находится в Санкт-Петербурге на фестивале лучших спектаклей для детей «Арлекин». Там они покажут глитч для подростков Wonder boy.
По возвращению они продолжат готовиться к сезону. Первой премьерой станет «Гамлет» в постановке режиссера Татьяны Безменовой. Покажут шекспировские страсти 24 и 25 сентября.
Почитать о предстоящем спектакле можно здесь.
Театр драмы откроется позже остальных — сейчас ведется полная реконструкция большой сцены. Артисты вместе с режиссером Алексеем Шавловым ставят «Ревизора».
Откроют сезон постановкой по Гоголю 16, 17 и 18 октября.
Какие есть ограничения
Для всех открывшихся объектов действует ряд ограничений. Зал в кинотеатре может быть заполнен только на 50% - поэтому билеты придают в шахматной раскладке.
Такое же ограничение касается и театров. Уточняется, что единовременно в зале не смогут находиться более 500 человек.
Все организации должны соблюдать санитарные требования, а зрителей без масок в залы не пропустят.