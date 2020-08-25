И пришла нерусская смерть: что так и не так с новым спектаклем «Временно недоступен» Молодежного театра Алтая

В Молодежном театре Алтая продолжают выпускать новые постановки. Режиссер Анна Зиновьева («Бог резни», «Удивительное путешествие кролика Эдварда») поставила на камерной сцене семейную историю «Временно недоступен» по пьесе современного немецкого драматурга Петры Вюлленвебер. Корреспондент «Афиши» посмотрела ее и осознала, что с ней (или с нами) не так. Внимание — без спойлеров не обойдется!

Есть ли жизнь после смерти?

В обычной немецкой семье каждый счастлив по-своему.

Папа Матиас (актер Александр Савин) с танцевальным кайфом зарабатывает деньги. Маленький Нико (Владимир Кулигин) с удовольствием играет в гандбол. Его старшая сестра Венья (актриса Анастасия Данилова) разучивает клубные па с влюбленной подружкой (актриса Виктория Криулина).

Но мамы на сцене нет. И не будет — она внезапно попадает в аварию. И с этих моментов семейное счастье и привычная жизнь, прежде работавшие по-немецки строго, как часы, испаряются, словно их и не было.

Ситуацию усугубляет приехавшая бабушка Гертруда (актриса Галина Чумакова). Дети уже и не помнят, когда видели ее в последний раз. Поэтому бесконечные игры бабули в заботу так раздражают детей. А тут еще отец начал пропадать до ночи на работе.

И в момент, когда, казалось бы, все уже привыкли к сложившейся ситуации — маму интенсивно лечат и она должна поправиться, а Гертруда оказалось не такой уж заносчивой — в дом с горькой вестью заходит отец.

Слова «Она умерла» звучат очень буднично и бытово — но тем сильнее бьют по зрителю.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Мучения матери обрываются — она умирает в больнице от неизвестной инфекции. А мучения в семье — только начинаются. Есть ли она, счастливая жизнь после гибели родного человека? Этим вопросом, кажется, задаются все герои спектакля.

Уходи , дверь закрой

Смерть мамы раскалывает семью. Герои уединяются со своим горем, буквально отгораживаясь друг от друга бесконечными дверями.

Мир пустеет и теряет мерцательный блеск. Красивые в обычные дни витражи церковных окон залиты черной краской, а позади них — синий экран смерти Windows.

И это логично. Ведь когда умирает современный человек — он не просто растворяется в пространстве, но и становится недоступным абонентом.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Коммуникационную «клиническую смерть» переживают все в этой семье.

Нико не находит сил признаться учительнице, что его мама умерла, поэтому он не ходит на уроки.

Венья, укутываясь в вещи мамы, тоже не знает как и с кем поделиться своими переживаниями.

А тут еще оказывается, что у бабушки с отцом неприязнь на фоне давнего семейного конфликта, преодолеть которую они не могут даже после смерти родного для обоих человека.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Все начинают еще дальше отдаляться друг от друга — и в физическом смысле тоже. Когда атмосфера в семья накаляется до предела, а разрастающийся конфликт набирает скорость, Нико попадает в западню на старой заброшенной фабрике.

Динамичная спецоперация по его спасению дает понять всем, что этот путь приведет семью к новой трагической «аварии» с более тяжелыми последствиями. И только тогда отец жмет на «тормоз».

Он сообщает детям, что отныне будет больше уделять им внимания. И предлагает пойти в клуб, где собираются подростки, пережившую смерть близких. С мамой символически прощаются, «хороня» ее вещи в коробке.

Нерусская смерть

Финальный момент разрешения конфликта бьет обухом по голове. Драматургически выверенная матрица начинает сбоить. И приходит окончательное осознание «западности» поставленной пьесы.

Простая деталь — существование кружка психологической поддержки для подростков — делает постановку для российского зрителя социально острой.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Ведь действительно — какой родитель сегодня способен найти правильные слова поддержки в сложной ситуации? Где сегодня этому учат и учат ли? А знают ли подростки номер «телефона доверия», где они могут поделиться своими переживаниями?

Вскрывается идеологическая заковыка: оказывается, не «что русскому хорошо, а немцу смерть», а совсем наоборот.

Но радует, что шаг в ту — правильную и современную — сторону на сцене МТА уже сделан.

Какие постановки ожидаются еще

На очереди — сдача постановки Александра Лисовского «Киддо» о девушках-гонщицах.

Киддо — это позывной боевой девушки-стритрейсерши, которая руководит девчачьей бандой «Смертоносные гадюки». Они постоянные участницы «Грязных гонок» и готовы утереть нос даже отъявленным гонщикам. Когда появляется слух о закрытии автогонок, Киддо понимает, что ее жизнь больше не имеет смысла. Но боевые подруги всегда придут на помощь.

Спектакль «Временно недоступен» в Молодежном театре Алтая Стас Хазиев

Следующим станет шекспировский «Гамлет» в постановке Татьяны Безменовой. Зрителям обещают масштабное зрелище — в спектакле участвует практически вся труппа театра.