Про стритрейсерш, еврея и суфийца: какие премьеры готовят в Молодежном театре Алтая

В августе к новому сезону в Молодежном театре Алтая готовят три новые премьеры. Все — по неизвестным барнаульской публике произведениям. Что в них особенного, узнала «Афиша».

Нам пора взрослеть

«Быть или не быть?» — таким вопросом будут задаваться не только в «Гамлете» (премьера которого должна была состояться в апреле, но перенесена на осень), но и в постановке «Временно недоступен» по пьесе современного немецкого драматурга Петры Вюлленвебер.

По сюжету мама двоих детей попадает в автокатастрофу и погибает. С детьми — 11 и 13 лет — остаются отец и бабушка. Каждый в этой семье замыкается и переживает горе по-своему. Им предстоит многое преодолеть, чтобы снова почувствовать себя одной семьей.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

Режиссер Анна Зиновьева («Бог резни», «Удивительное путешествие кролика Эдварда») нашла эту пьесу в сборнике немецких пьес для детей.

Все они достаточно необычные для российского зрителя, потому что в них поднимаются табуированные для нашей страны темы. В частности, о смерти.

«Религиозные люди разговаривают со своими детьми о конечности жизни. А для нас эти разговоры под неким запретом. Видимо, потому, что у нас к этому нет четкой позиции. А в Германии такие сложные вопросы поднимают в театре. Думаю, нам в этом плане тоже пора взрослеть, — говорит режиссер.

Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова

Во «Временно недоступен» прежде всего поднимается вопрос о том, как пережить расставание с любимым человеком и для чего вообще нужна эта штука — жизнь.

Жанр постановки — семейная история, и на премьеру Зиновьева советует приходить со своими родными.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

«Когда мы смотрим любую постановку, мы невольно применяем историю на себя. И если мы на секунду предположим, что можем потерять человека, сидящего рядом, то и отношение к нему должно поменяться», — говорит она.

За рулем только девочки

Еще одну необычную для барнаульского зрителя пьесу с названием «Киддо» привез актер новосибирского театра «Глобус» и режиссер Александр Липовский. Историю в духе «Убить Билла» и Гая Ричи он написал сам год назад.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

Киддо — это позывной боевой девушки-стритрейсерши, которая руководит девчачьей бандой «Смертоносные гадюки». Они постоянные участницы «Грязных гонок» и готовы утереть нос даже отъявленным гонщикам.

Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова

Когда появляется слух о закрытии автогонок, Киддо понимает, что ее жизнь больше не имеет смысла. Но боевые подруги всегда придут на помощь.

«У меня есть три пьесы про вымышленные «Грязные гонки». Мне очень нравятся эти герои. И в какой-то момент я решил, что хочу написать еще одну пьесу — про команду, в которой есть только девочки», — говорит режиссер.

Для Липовского это вторая постановка в МТА. Три года назад он поставил спектакль Cash — тоже по своей пьесе.

По словам режиссера, он «человек скромный» и не отсылает свои произведения на конкурсы. Зато они периодически обретают жизнь на театральных подмостках.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

Несмотря на остросюжетную хулиганскую историю, в «Киддо» поднимается много насущных вопросов: о дружбе, ответственности, любви и обманутых надеждах.

Любовь побеждает все

Тему настоящей дружбы без преград в своей новой работе поднимает также актер и режиссер Андрей Воробьев. Этой зимой он рассмешил всех своей «Камедыей» — историей о простодушном белорусском крестьянине, который проспорил черту душу.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

Успех зимней постановки дал зеленый свет для новой. Воробьев взялся за уличную притчу «Мсье Ибрагим и цветы Корана» по трогательному произведению француза Эрика-Эмманюэля Шмитта.

В ней рассказывается о дружбе пожилого торговца-мусульманина и еврейского мальчика Момо, у которого непростые отношения с отцом.

«Говорят, что режиссер всю свою жизнь ставит один и тот же спектакль. Поэтому можно сказать, что я ставлю его прежде всего для себя — о том, каким я хотел бы видеть мир, человеческие взаимоотношения», — поделился артист.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

В отношении зрителей все гораздо сложнее.

«Здесь есть такой текст: «Когда мне исполнилось 11 лет, я отправился навестить потаскушек». С одной стороны, мы не можем поставить возрастной ценз менее чем 16+. Но мне кажется, что историю будет понятна всем от 14 до 100 лет», — пояснил Воробьев.

Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова Репетиция спектакля Анна Зайкова

Во время подготовки к спектаклю актерам пришлось не только вживаться в роль, но и с головой погрузиться в изучение еврейско-арабских вопросов в Париже и суфизма, который исповедует главный герой Ибрагим. «Так что у нас нет такого, что мы играем то, о чем не имеем представления», — подчеркнул режиссер.

Репетиция спектакля Анна Зайкова

Спектакль в МТА уже прошел сдачу. Как это было — читайте в материале altapress.ru здесь.

Когда премьеры

Точные даты премьер еще не назначены. Пока что в театре ждут распоряжения от Роспотребнадзора об открытии. Но обещают, что все новые постановки сразу появятся в афише.