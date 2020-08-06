«Сердце износилось»: в алтайском театре драмы начали масштабную реконструкцию большой сцены

Краевой театр драмы им. Шукшина начал масштабную реконструкцию всех механизмов главной сцены и ее планшета. Верхнее оборудование обновлялось в 2007 году, а вот нижнее поменяют впервые за всю полувековую историю здания театра. На ремонт потратят 35 млн рублей.

Целиком будет переоборудована нижняя механика сцена — ее поворотный круг и кольцо.

На 50% реконструируют верхнюю механизацию из 41 штанкеты — вместе с ними установят новое программное обеспечение. С его помощью театральным хозяйством будут управлять автоматически.

Механику над и под сценой, благодаря которой выполняются спецэффекты и выстраивают мизансцены, тоже заменят.

«Уже было несколько накладок во время действия, которые пока оставались незамеченными зрителями, — то круг встанет, то кольцо. Мы 2 года пытались самостоятельно ремонтировать — заказывали колёса, резину, что-то меняли. Но это нас не спасло, к сожалению. Все-таки, сказывается то, что механизмы как были установлены в 1972 году, так больше и не менялись. За 48 лет металл износился, „устал“, как говорят, специалисты», — рассказала директор театра Любовь Березина.

По ее словам, с новой механикой у театра появится больше возможностей для реализации «самых смелых режиссерских задумок». И управлять системами будет значительно легче — помощнику режиссера будет достаточно нажать на кнопку, а программа сама рассчитает время и скорость движения механизмов.

В театре также поменяют само покрытие сцены. Театральные подмостки драмы — одни из самых больших в Сибири. Площадь сцены составляет 600 кв.м. и по размеру уступает лишь Новосибирскому театру оперы и балета.

Завершить реконструкцию планируют в сентябре.

Напомним, что в 2021 году Алтайский театр драмы будет отмечать столетний юбилей.