Барнаул 26°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Наш привет Голливуду: в Барнауле в театре кукол поставили мышиную «Ромео и Джульетту»

В Барнауле в театре кукол «Сказка» поставили музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр». Над постановкой работали лауреаты главной театральной премии России — режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик. О чем история — узнала «Афиша».

Премьера спектакля "Все мыши любят сыр".
Премьера спектакля "Все мыши любят сыр".
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Цветные предрассудки

На сцене развернулась площадка киностудии Mouse Film. На ней суетятся темпераментный режиссер, «хлопушка» и осветитель.

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля «Все мыши любят сыр».
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

На дряхленьком Rolls-Royce подъезжают артисты — семья серых мышей. По сценарию, они живут на сытной сыроварне и не знают бед. В их распоряжении — все промышленное помещение, за исключением чердака, на котором обитает Великий Кот-Маг.

Чинный распорядок дня нарушает подселившаяся семья белых мышей. Пока родители воют, дети — мышата Шома и Фружи — испытывают все прелести первой любви.

Быть вместе им мешает только одно обстоятельство — их шкурки противоположного цвета. Чтобы решить эту проблему, влюбленные пошли на отчаянный шаг — попросить помощи у Великого Кота-Мага.

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля «Все мыши любят сыр».
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

На авансцене у съемочной команды в это время тоже кипят нешуточные страсти — чумазый световик тоже без ума от белоснежки-«хлопушки».

Как и положено сказке, история мышиных «Ромео и Джульетты» заканчивается хеппи-эндом. Но здесь, как и в любой кукольной постановке, главное не только «что», но и «как».

Черный-черный кабинет

В основе постановки — пьеса венгерского драматурга и режиссера Дюла Урбана «Все мыши любят сыр».

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля «Все мыши любят сыр».
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Питерский режиссер Петр Васильев несколько разнообразил ее, добавив сюжетную линию со съемками кино и написав несколько песен.

С материалом его познакомила художник Алевтина Торик — еще в студенчестве она нарисовала несколько эскизов к этой пьесе. По ним в итоге и сделали персонажей в «Сказке».

Куклы — планшетные, актер управляет ими сзади с помощью двух ручек: одна держит корпус, другая двигает голову, а два скрепленных леской механизма отвечают за лапы персонажей.

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля «Все мыши любят сыр».
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Сами кукольники работают в «черном кабинете» — на них надет черный бархатный костюм, перчатки, капюшон с сеткой, закрывающей лицо. Находясь в таком обмундировании на черном фоне, они совершенно сливаются с ним и становятся «невидимыми» для зрителя.

Артисты говорят, что в использовании такого приема важен каждый миллиметр. Нужно следить не только за движениями своего героя, но и руками — если хоть один палец или ручка попадет в свет, разрушится вся магия кукольного театра.

«Съемочная группа» на авансцене тоже не прохлаждалась — мышей снимали в прямом эфире и транслировали кадры на экране.

Золотой Голливуд

Сюжет со съемками фильма отсылает зрителя (особенно взрослого) к золотым временам Голливуда 1950−60-х годов, когда в моде были мюзиклы: «Вестсайдская история», «Поющие под дождем», «Аве Цезарь».

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля «Все мыши любят сыр».
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Как заметила театральный критик Елена Кожевникова, в этом есть особая романтика: «Это был не отсылка к Голливуду, а некий привет Америке со старым синематографом и историями», — отметила она.

Этот мир красоты, надежд, мечтаний неожиданно придает мышиной истории особую прелесть, заставляя рассматривать его в самых тонких деталях и радоваться узнаванию киноцитат.

Премьера спектакля &quot;Все мыши любят сыр&quot;.
Премьера спектакля «Все мыши любят сыр».
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

И если всех мышей сплочает любовь к небезызвестному молочному продукту, людей же объединяет любовь к хорошим сюжетам. И не важно — на большом экране или подмостках театра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка