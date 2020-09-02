Наш привет Голливуду: в Барнауле в театре кукол поставили мышиную «Ромео и Джульетту»

В Барнауле в театре кукол «Сказка» поставили музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр». Над постановкой работали лауреаты главной театральной премии России — режиссер Петр Васильев и художник Алевтина Торик. О чем история — узнала «Афиша».

Цветные предрассудки

На сцене развернулась площадка киностудии Mouse Film. На ней суетятся темпераментный режиссер, «хлопушка» и осветитель.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

На дряхленьком Rolls-Royce подъезжают артисты — семья серых мышей. По сценарию, они живут на сытной сыроварне и не знают бед. В их распоряжении — все промышленное помещение, за исключением чердака, на котором обитает Великий Кот-Маг.

Чинный распорядок дня нарушает подселившаяся семья белых мышей. Пока родители воют, дети — мышата Шома и Фружи — испытывают все прелести первой любви.

Быть вместе им мешает только одно обстоятельство — их шкурки противоположного цвета. Чтобы решить эту проблему, влюбленные пошли на отчаянный шаг — попросить помощи у Великого Кота-Мага.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

На авансцене у съемочной команды в это время тоже кипят нешуточные страсти — чумазый световик тоже без ума от белоснежки-«хлопушки».

Как и положено сказке, история мышиных «Ромео и Джульетты» заканчивается хеппи-эндом. Но здесь, как и в любой кукольной постановке, главное не только «что», но и «как».

Черный-черный кабинет

В основе постановки — пьеса венгерского драматурга и режиссера Дюла Урбана «Все мыши любят сыр».

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Питерский режиссер Петр Васильев несколько разнообразил ее, добавив сюжетную линию со съемками кино и написав несколько песен.

С материалом его познакомила художник Алевтина Торик — еще в студенчестве она нарисовала несколько эскизов к этой пьесе. По ним в итоге и сделали персонажей в «Сказке».

Куклы — планшетные, актер управляет ими сзади с помощью двух ручек: одна держит корпус, другая двигает голову, а два скрепленных леской механизма отвечают за лапы персонажей.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Сами кукольники работают в «черном кабинете» — на них надет черный бархатный костюм, перчатки, капюшон с сеткой, закрывающей лицо. Находясь в таком обмундировании на черном фоне, они совершенно сливаются с ним и становятся «невидимыми» для зрителя.

Артисты говорят, что в использовании такого приема важен каждый миллиметр. Нужно следить не только за движениями своего героя, но и руками — если хоть один палец или ручка попадет в свет, разрушится вся магия кукольного театра.

«Съемочная группа» на авансцене тоже не прохлаждалась — мышей снимали в прямом эфире и транслировали кадры на экране.

Золотой Голливуд

Сюжет со съемками фильма отсылает зрителя (особенно взрослого) к золотым временам Голливуда 1950−60-х годов, когда в моде были мюзиклы: «Вестсайдская история», «Поющие под дождем», «Аве Цезарь».

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Как заметила театральный критик Елена Кожевникова, в этом есть особая романтика: «Это был не отсылка к Голливуду, а некий привет Америке со старым синематографом и историями», — отметила она.

Этот мир красоты, надежд, мечтаний неожиданно придает мышиной истории особую прелесть, заставляя рассматривать его в самых тонких деталях и радоваться узнаванию киноцитат.

Премьера спектакля «Все мыши любят сыр». Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

И если всех мышей сплочает любовь к небезызвестному молочному продукту, людей же объединяет любовь к хорошим сюжетам. И не важно — на большом экране или подмостках театра.