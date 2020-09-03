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В Алтайском крае смягчили ковидные ограничения и дали добро на работу кино, театров и спортобъектов

Власти Алтайского края сняли часть ограничений, введенных ранее в связи с распространением коронавируса. Новый пакет решений касается работы объектов культуры и спорта.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Виктор Томенко по итогам совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической ситуации в крае, внес ряд изменений в «ограничительный указ».

Так, в регионе разрешена деятельность кинотеатров при соблюдении ряда ограничений во время киносеансов. Заполнение зрительных залов в кинотеатрах допускается не более чем на 50% от общей вместимости.

Кроме того, дан «зеленый свет» на деятельность театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов, но при условии заполняемости зрительных залов не более 50%, общее количество зрителей не может превышать 500 человек.

Также в правительстве подчеркивают, что не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Относительно спортивных мероприятий «поблажки» выглядят следующим образом — зрители могут на них присутствовать, но при условии заполнения трибун не более чем на 25% от проектной вместимости спортивных объектов.

«При посещении кинотеатров, учреждений культуры, спортивных мероприятий зрители должны соблюдать масочный режим и рассаживаться с учетом норм социального дистанцирования, обязательным является дезинфекция сидений. Гражданам разрешается посещение плавательных бассейнов при наличии паспорта готовности таких объектов», — добавляют в правительстве края.

Следует особо отметить и то, что на прошедшем совещании специалисты пришли к выводу, что переход Алтайского края к третьему этапу снятия ограничений является преждевременным.

Напомним, что по данным на 3 сентября, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 11 908 человек. С начала пандемии скончался 351 человек. Выздоровели 10 667 жителей региона.

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