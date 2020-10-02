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Режиссер пророческой «Эпидемии», который снимает фильм на Алтае, восхитился «волшебным краем»

В Республике Алтай продолжаются съемки фильма «Бансу» — шпионской драмы о Второй мировой войне. Съемочная группа сейчас находится в Улаганском районе, сообщают «Новости Горного Алтая».

Постер фильма "Бансу"
Постер фильма "Бансу"
vk.com/altaimck

Летом съемки велись в Кош-Агачском районе, в сентябре — в Улаганском, возле Мертвого озера, на водопаде Атуркол и на берегу реки Башкаус.

Режиссер фильма Павел Костомаров («Эпидемия», «Чернобыль. Зона отчуждения») в своем Instagram делится с подписчиками завораживающими и мистическими фотографиями с Алтая.

Местной администрации удалось встретиться со съемочной группой. В частности, они узнали, что в прошлом году в Улаганском районе проходили съемки другого фильма — «Перевал Дятлова».

Оказалось, что изначально «Бансу» планировали снимать в Америке, на Аляске, затем в Грузии. Но коронавирусные ограничения заставили выбрать Алтай.

«Мы испытываем огромные трудности, но ничуть не жалеем. Здесь удивительная, суровая, волшебная природа. Невероятной красоты реки, живописные горы и леса. Абсолютно волшебный край», — рассказал Костомаров.

Напомним, фильм снимается по одноименной приключенческой повести лауреата премии «Национальный бестселлер» Ильи Бояшова. Проект представляет смесь жанров: от приключенческой комедии до шпионской драмы с мистическим сюжетом.

По сюжету советский экипаж по ленд-лизу перегоняет 20-метровый бомбардировщик и, приземлившись для дозаправки, обнаруживает исчезновение штурмана, в стропах парашюта которого спрятаны секретные разведданные. На поиски пропавшего, играя на опережение друг друга, отправляются две поисковые группы — советская и американская.

В фильме снимаются известные актеры — Александр Паль и Тимофей Трибунцев.

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