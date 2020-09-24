Гарик Сукачев рассказал о любимых пирожках в Сростках и алтайских «столовках»

По мнению Сукачева, не существует людей, которые бы не любили Алтай. «Очень многие туда стремятся. Мы с раннего детства слышим это слово — „Алтай“, оно в нас живет, мы просто об этом не задумываемся», — говорит он.
Музыкант снимал не только горы, но и село Сростки, где родился Шукшин.
«Когда вы проезжаете Сростки, там есть огромный рынок, который там со времен Советского Союза. Там есть знаменитые пироги, которые они называют „шукшинскими“. Ребята, с капустой — рекомендую! Номер один», — горячо посоветовал зрителям создатель «Бригады С» и «Неприкасаемых».
Артист отметил и туристические места. В частности, «Бирюзовую Катунь», где можно поваляться на пляже, порыбачить и попробовать дичь.
«Кафешки на каждом шагу. Я люблю самые простые столовки, там здорово. Люблю котлеты, как в школе, чтобы в них побольше хлеба было, пюре. Я готов расплакаться (когда вижу это — Прим. ред.)! Перед тем, как я это ем, я тихо рыдаю», — поделился Сукачев.
Напомним, что фильм Гарик Сукачев снял в Алтайском крае и Республике Алтай в 2016 году. Летом 2020 года его впервые показали на «Первом канале».
«То, что во мне» — это документальная роуд-стори. «Повесть» о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест.
Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.