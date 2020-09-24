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Гарик Сукачев рассказал о любимых пирожках в Сростках и алтайских «столовках»

Рок-музыкант, режиссер и актер Гарик Сукачев дал интервью телеведущей Яне Чуриковой и рассказал о своем путешествии на Алтай во время съемок фильма «То, что во мне». Отрывок беседы он опубликовал на своей странице в Facebook.

Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год.
Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год.
опубликовано на vk.com/garik_sukachev

По мнению Сукачева, не существует людей, которые бы не любили Алтай. «Очень многие туда стремятся. Мы с раннего детства слышим это слово — „Алтай“, оно в нас живет, мы просто об этом не задумываемся», — говорит он.

Музыкант снимал не только горы, но и село Сростки, где родился Шукшин.

«Когда вы проезжаете Сростки, там есть огромный рынок, который там со времен Советского Союза. Там есть знаменитые пироги, которые они называют „шукшинскими“. Ребята, с капустой — рекомендую! Номер один», — горячо посоветовал зрителям создатель «Бригады С» и «Неприкасаемых».

Артист отметил и туристические места. В частности, «Бирюзовую Катунь», где можно поваляться на пляже, порыбачить и попробовать дичь.

«Кафешки на каждом шагу. Я люблю самые простые столовки, там здорово. Люблю котлеты, как в школе, чтобы в них побольше хлеба было, пюре. Я готов расплакаться (когда вижу это — Прим. ред.)! Перед тем, как я это ем, я тихо рыдаю», — поделился Сукачев.

Напомним, что фильм Гарик Сукачев снял в Алтайском крае и Республике Алтай в 2016 году. Летом 2020 года его впервые показали на «Первом канале».

«То, что во мне» — это документальная роуд-стори. «Повесть» о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест.

Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

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