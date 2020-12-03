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Зашкаливающая милота: барнаульский театр кукол показал персонажей новой новогодней сказки

5 и 6 декабря в алтайском театре кукол «Сказка» пройдут премьерные показы спектакля на подушках для самых маленьких «Не ежик» по пьесе современного драматурга Анны Богачевой.

Спектакль "Не ежик"
Спектакль "Не ежик"
Предоставлено театром кукол "Сказка"

История рассказывает о не очень уверенном в себе молодом Ежике, который страдает от своих иголок. Ему кажется, что они приносят ему сплошные несчастья и отталкивают от новых друзей.

Наслушавшись глупого Зайца, Ежик отправляется на поиски волшебного пня, который исполняет любые желания. Даже самые необыкновенные — например, поменять ежиные колючки на яркую и мягкую шерстку.

Только внешние трансформации не делают Ежика лучше в глазах его друзей. А раз так — то стоит ли слушать чужие советы?

Создатели спектакля уверены, что «Не ежик» понравится не только детям, но и взрослым: «Ведь необходимость быть удобным для всех, потеряв свою индивидуальность — очень глубокая тема», — говорят они.

«Это лаконичная и бесконечно трогательная история о том, как ребёнок познает себя и постепенно приходит к пониманию главных маминых слов: «Оставайся самим собой», — рассказали в «Сказке».

Над спектаклем работали режиссер и педагог новосибирского театрального института Эльмира Куриленко и художник Наталья Дробышева — «Не ежик» стал для нее дебютной работой.

Историю о милом Ежике покажут также и во время новогодней кампании — 2,3 и 4 января. Цена билета — 250 рублей.

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