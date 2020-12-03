Зашкаливающая милота: барнаульский театр кукол показал персонажей новой новогодней сказки

5 и 6 декабря в алтайском театре кукол «Сказка» пройдут премьерные показы спектакля на подушках для самых маленьких «Не ежик» по пьесе современного драматурга Анны Богачевой.

История рассказывает о не очень уверенном в себе молодом Ежике, который страдает от своих иголок. Ему кажется, что они приносят ему сплошные несчастья и отталкивают от новых друзей.

Наслушавшись глупого Зайца, Ежик отправляется на поиски волшебного пня, который исполняет любые желания. Даже самые необыкновенные — например, поменять ежиные колючки на яркую и мягкую шерстку.

Только внешние трансформации не делают Ежика лучше в глазах его друзей. А раз так — то стоит ли слушать чужие советы?

Создатели спектакля уверены, что «Не ежик» понравится не только детям, но и взрослым: «Ведь необходимость быть удобным для всех, потеряв свою индивидуальность — очень глубокая тема», — говорят они.

«Это лаконичная и бесконечно трогательная история о том, как ребёнок познает себя и постепенно приходит к пониманию главных маминых слов: «Оставайся самим собой», — рассказали в «Сказке».

Над спектаклем работали режиссер и педагог новосибирского театрального института Эльмира Куриленко и художник Наталья Дробышева — «Не ежик» стал для нее дебютной работой.

Историю о милом Ежике покажут также и во время новогодней кампании — 2,3 и 4 января. Цена билета — 250 рублей.