Барнаульский театр ищет «молодых, дерзких и жадных» для постановки экспериментального спектакля

Экспериментальный спектакль будет создаваться совместно с новым набором.

«Что это значит? Пьеса, которую вы с режиссёром возьмёте, будет лишь отправной точкой. Вы перепишите ее сюжет и персонажей под себя. Максимальная свобода, которая в театре не встречается. Режиссер, в свою очередь, поможет собрать все в единое целое», — обещают в «Крепостном».