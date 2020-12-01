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Барнаульский театр ищет «молодых, дерзких и жадных» для постановки экспериментального спектакля

«Крепостной театр» запустил новый проект, на который ищет новых исполнителей. Свои силы на театральных подмостках может попробовать каждый, кто мечтал о сцене.

Открытие Крепостного театра в Барнауле.
Открытие Крепостного театра в Барнауле.
Анна Зайкова.

Экспериментальный спектакль будет создаваться совместно с новым набором.

«Что это значит? Пьеса, которую вы с режиссёром возьмёте, будет лишь отправной точкой. Вы перепишите ее сюжет и персонажей под себя. Максимальная свобода, которая в театре не встречается. Режиссер, в свою очередь, поможет собрать все в единое целое», — обещают в «Крепостном».

В подготовку спектакля также включены мастер-классы по сценической речи, актерские тренинги на развитие внимания, памяти, пластику и раскрепощение.

Занятия платные, кроме первых трех занятий.

Набор будет проходить 2 и 3 декабря в 19:00 по адресу: Кирова 51, а.

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