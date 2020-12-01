Барнаульский театр ищет «молодых, дерзких и жадных» для постановки экспериментального спектакля

Экспериментальный спектакль будет создаваться совместно с новым набором.
«Что это значит? Пьеса, которую вы с режиссёром возьмёте, будет лишь отправной точкой. Вы перепишите ее сюжет и персонажей под себя. Максимальная свобода, которая в театре не встречается. Режиссер, в свою очередь, поможет собрать все в единое целое», — обещают в «Крепостном».
В подготовку спектакля также включены мастер-классы по сценической речи, актерские тренинги на развитие внимания, памяти, пластику и раскрепощение.
Занятия платные, кроме первых трех занятий.
Набор будет проходить 2 и 3 декабря в 19:00 по адресу: Кирова 51, а.