Только без Деда Мороза: какие новогодние премьеры готовят в Барнауле

В этом году детям и взрослым придется обойтись не только без новогодних гуляний , но и без традиционного «Елочка, гори!». Интермедии (представления перед спектаклем с участием Деда Мороза и Снегурочки) в театрах отменены из-за пандемии. Но без праздничных постановок никого не оставят. «Афиша» узнала, какие сюрпризы готовят барнаульские культурные учреждения.

Гудвин и Шахерезада

Музыкальный театр, как и всегда, подарит зрителям карнавал ярких красок.

Для детей артисты готовят постановку «Волшебник Изумрудного города» по мотивам сказочной повести Александра Волкова. Режиссер — Константин Яковлев. Музыку написал композитор Евгений Загот (известный зрителям по «Капитанской дочке»), стихи — Андрей Слепченко.

«Добрая и мудрая история о настоящей дружбе приведёт Элли, Тотошку, Страшилу, Железного Дровосека и Льва к исполнению своих волшебных желаний. На примере любимых героев каждый зритель поймёт, что команда — это сила, что друг познаётся в беде, и что поступки говорят о человеке больше, чем слова», — описывают постановку в театре.

Премьерные спектакли будут показаны с 19 по 30 декабря и с 4 по 7 января. Цена билета — 250−300 рублей.

«Аладдин» в музыкальном театре vk.com/muzkom22

Взрослых тоже не оставят без праздника. Режиссер Татьяна Столбовская готовит восточную сказку «1001 новогодняя ночь». Султан, Шахерезада, Гюльджан, Фатима и другие яркие персонажи на полтора часа отвлекут зрителей от грустных мыслей.

Примечательно, что в создании постановки участвовали сами артисты. Либретто написала певица Анна Кожевникова, стихи — актриса Мария Евтеева.

«1001 новогоднюю ночь» можно будет посмотреть с 24 по 30 декабря. Цена билета — 400−800 рублей.

В январе театр порадует зрителей своими хитами — спектаклями «Синяя птица», «Снежная королева», «С Новым годом, папа» (эта прошлогодняя постановка пройдет в новом формате на малой сцене), «Черевички или Ночь перед Рождеством».

Даже если вам немного за 65

У театра драмы сейчас полно забот. В ноябре пройдет лаборатория современной драматургии под руководством худрука Театра Наций и народного артиста Евгения Миронова, в декабре — премьера нового спектакля «Театральный роман».

Поэтому маленьким зрителям покажут старые, но не менее любимые сказки: «Двенадцать месяцев» и «Приключение Чиполлино».

Спектакль «Приключения Чиполлино». Максим Наземцев

Но взрослых без традиционных предновогодних капустников не оставят — будут две праздничные программы.

На вечере «Академия Нового года» зрителям предложат немного побыть детьми и встретиться с классическими героями детсадовских и школьных елок: Дед Морозом, Бабой-Ягой и другими персонажами. На огонек забегут две зажигательные старушки Борисовна и Моисеевна из спектакля «Самоубийца» по Эрдману.

Еще можно приобрести билет на «Конфетти от шестидесяти пяти» или «Для тех, кому за тридцать» — новогоднее эстрадно-музыкальное представление от актеров театра драмы.

После спектакля у зрителей будет возможность заказать праздничный стол в театральном буфете и посмотреть новогоднюю программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Спектакль «Приключения Чиполлино». Максим Наземцев

Новогодние гуляния в драме стартуют с 25 декабря. Цена билетов — 300−500 рублей.

Исполнят заветное желание

В Молодежном театре Алтая готовят премьерный спектакль «Цветик-семицветик» по сказке Валентина Катаева. Историю о приключениях девочки Жени на малой сцене ставит Руслан Гарибов. Барнаульцам режиссёр известен по трагедии Олега Богаева «Русская народная почта», премьера которой состоялась в МТА в декабре 2018 года.

На сцене будут играть четыре артиста: Анастасия Воскобойник, Владимир Кулигин, Александр Пальшин и Наталья Сляднева. Удивительно то, что костюмы и декорации в спектакле будут белого цвета: сказочную яркость придадут с помощью видеопроекции.

Премьера пройдет 20 и 30 декабря. Цена билетов — 300 рублей.

Репетиции спектакля «Камедыя». Станислав Хазиев.

В январе режиссер Андрей Воробьев («Камедыя», «Мсье Ибрагим и цветы Корана») порадует зрителей новой постановкой — черной ирландской комедией «Сиротливый Запад» по пьесе Мартина МакДанаха. По сюжету, католический священник пытается помирить двух братьев, потерявших отца.

«Несмотря на кажущуюся жестокость сюжета, эта история полна света и любви к людям; что-то вроде прививки от зла», — говорят в театре.

Премьерные показы пройдут 3, 4 и 5 января. Цена билета — 350 рублей.

Также в преддверии Нового года в МТА покажут любимые детские сказки «Летучий корабль» и «Карлик Нос» и рождественскую комедию на трасянке «Камедыя».

Все мыши любят Новый год

В театре кукол «Сказка» пройдет парад новогодних постановок. На основной сцене в декабре и январе будут «Госпожа Метелица», «Морозко», а также две премьерных постановки — «Все мыши любят сыр» и «Легенда о добром Л». «Афиша» писала про них — здесь и здесь.

Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин

Для самых маленьких будут идти «спектакли на подушках» — «Снежная почта» и «Времена года». Покажут им и совершенно новую сказку «Не ежик» по пьесе современного драматурга Анны Богачевой.

Это история маленького Ёжика, который не уверен в себе и очень страдает, что у него есть иголки. Наслушавшись глупого Зайца, он отправляется на поиски волшебного пня, который исполняет желание. Но главное — знать, что ты все-таки хочешь.

Премьерные спектакли «Не ежик» начнутся со 2 января.

В 2021 с музыкой

Филармония покажет один из лучших репертуарных спектаклей ансамбля «Огоньки» — хореографическую сказку «Морозко».

Также от предновогодней недели до Старого Нового года на сцене выступят все коллективы филармонии.

Ансамбль «Огоньки» vk.com/philharmonia_barnaul

Зрители смогут послушать новогодние программы симфонического оркестра и мужского вокального ансамбля, сольный концерт «золотого тенора России» Евгения Южина, фольклорную программу ансамбля «Вечерки».