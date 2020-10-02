Пять причин сходить на премьеру алтайского театра про безотказного лося с рогами-«коммуналкой»

3 октября в театре кукол «Сказка» в Барнауле покажут яркую премьеру — «Легенда о добром Л». В ней рассказывается история доброго лося, чья рога лесные звери и птицы превратили в настоящий многоквартирный дом. «Афиша» побывала на репетиции и выбрала пять причин, почему этот спектакль будет интересен детям и взрослым.

Оригинальная история

Спектакль поставлен по сказке американского писателя Доктора Сьюза «Тидвик — добрый лось». Многие знакомы с этим произведением по советскому мультфильму 1986 года.

Молодой лось Тидвик открыт миру и любопытством изучает его. Однажды он встречает жука Жака. Тот поражен величиной рогов лося и просит пожить на них, на что Тидвик с радостью соглашается.

Затем на рогах внезапно подселяется подружка жука — моль. На них же обустраивают семейное гнездышко пара дятлов и белка с целыми выводком бельчат.

Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин

Лось с коммунальной квартирой на голове незаметно становится заложником собственной доброты — он не может нормально есть и спать, «квартиранты» запрещают ему уходить на другое пастбище на зимовку.

В определенный момент веселая сказка превращается едва ли не в трагедию. Но ситуацию спасает природная закономерность.

Интересная режиссура

Небольшое стихотворение про беспечного лося питерскому режиссеру Екатерине Ложкиной-Белевич удалось превратить его в полноценный часовой спектакль.

История начинается не в загадочном лесу, а на готовящейся к спектаклю сцене, по которой ходит служебный персонал. Электрик, ввинчивающий лампочку в светильник в виде лосиных рогов, оказывается тем самым безотказным Тидвиком.

Режиссер дала «вторую роль» не только героям, но и многим деталям спектакля. Немного фантазии — и обычные кружевные салфетки превращаются одновременно в праздничный предновогодний стол и свежевыпавший снег.

И это лишь немногие красивые режиссерские находки, ради которых стоит посмотреть «Легенду о добром Л».

Красивые герои

Зрительское сердце наверняка захватят яркие персонажи сказки. Лось с грустными глазками действительно огромен (по сравнению со многими куклами в театра) — его рост выше колена и управляют им сразу два актера.

У каждой лесной козявки — свой характер. Жук Жак любит на досуге попрактиковать каратэ, моль обожает есть лосиную шерсть, а белка возмутит своей беспардонностью и очарует музыкальными данными.

Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин

В постановке нашлось место и мистическим героям в виде седовласых призраков лосей-предков, которые сопровождают Тидвика на всем жизненном пути и дают ему мудрые советы.

Несмотря на такое разнообразие персонажей, на сцене находятся всего четыре актера. Они лихо передвигаются по сцене, незаметно прячутся за бутафорские холмы и ловко перевоплощаются в разных зверей. Наблюдать за ними — особое удовольствие.

Яркие декорации

Декорации на сцене — четыре разновеликих холмика, поросших мхом — только на первый взгляд кажутся простыми.

Художник Наталья Бакулева наделила их многофункциональностью, поражающей воображение: холмы легко превращаются в обеденный стол, звериные «квартиры» и даже увеличенные в десятки раз лосиные рога.

Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин Спектакль «Легенда о добром Л». Дмитрий Лямзин

Это дает волю зрительской фантазии: в таких декорациях один в прозрачных панелях на заднем плане увидит окна театра, другой — еще и портал в потусторонний мир. Будет, что обсудить после спектакля.

Звездная команда

Над постановкой работала полностью питерская команда — режиссер, композитор и художник живут в северной столице.

Екатерина Ложкина-Белевич окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства как актриса, за одну роль была даже номинирована на «Золотую маску», но все чаще пробует в себя в роли режиссера. Что успешно ей удается — молодую девушку зовут работать в самые именитые театры. И не только России.

Работы художника Натальи Бакулевой также отмечали на престижных наградах страны.

«Творческий постановочный тандем не знаком барнаульскому зрителю, но мы уверены, что постановка займет достойное место в сердцах зрителей и в нашем репертуаре. „Легенда о добром Л“ спектакль — открытие. В нем потрясающее соединение доброты, юмора, непосредственности. На одной сцене параллельно существуют два мира: пространство человека и пространство животного мира», — описали премьерную постановку в «Сказке».