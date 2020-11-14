«Штаб елки» решил оставить барнаульцев без новогодних гуляний из-за ковида

12 ноября в администрации Барнаула состоялось заседание «штаба елки» по проведению новогодних и рождественских праздников.

Учитывая эпидеситуацию, все участники рабочей группы поддержали предложение отказаться от части традиционных праздничных мероприятий.

Однако город украсят праздничными огнями, построят ледовые городки на традиционных площадках в районах и на площади Сахарова, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Торжественных открытий ледовых городков и традиционных фейерверков не будет, также принято решение отказаться от концертных программ на площади Сахарова и районных площадках, сообщил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Подарки

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, в регионе согласно постановлению главного санитарного врача РФ, решено не проводить в 2020 году традиционные новогодние представление для учащихся начальных классов, не будут проводить новогодние утренники в школах и детских садах, сообщила заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук. Но до 25 декабря все младшеклассники получат новогодние подарки.

Город планируют украсить к празднику до 14 декабря: во всех районах разместят баннеры с новогодней тематикой, традиционно оформят въездные зоны и магистрали.

Скоро закончатся работы над концепцией новогоднего оформления Барнаула.

Елка и снежный городок

Главную городскую елку установят на площади Сахарова.

Здесь же поставят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы, снежные и ледовые скульптуры. К работе по обустройству новогоднего снежного городка планируют приступить в начале декабря.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал жителям России встретить Новый год и провести каникулы дома.