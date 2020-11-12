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Глава Минздрава призвал россиян провести новогодние каникулы дома

Глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал жителям России встретить Новый год и провести каникулы дома, сообщает РИА Новости.

Новогодняя елка.
Новогодняя елка.
СС0.

«Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности», — сказал министр.

Московские власти приняли решение отменить в этом году проведение любых массовых новогодних гуляний в столице, сообщает ТАСС. Не будут проводиться и рождественские мероприятия.

Об этом заявил мэр Москвы и глава Всероссийского оперштаба по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.

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