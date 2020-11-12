Глава Минздрава призвал россиян провести новогодние каникулы дома

«Рекомендации звучат, в первую очередь они, конечно, касаются проведения новогодних праздников таким образом, чтобы минимизировать контакты. И поскольку Новый год является семейным праздником, я думаю, что это один из лучших вариантов, посвятить время семье и в том числе создать определенные условия безопасности», — сказал министр.