Алтайский музыкальный театр впервые стал номинантом премии «Золотая маска»

Алтайский музыкальный театр впервые в истории поборется за главную театральную премию страны «Золотая маска». Мюзикл «Капитанская дочка» получил десять номинаций, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль будет участвовать следующих номинациях: «Оперетта/мюзикл», «Работа режиссера» (Константин Яковлев, Татьяна Безменова), «Работа дирижера» (Денис Немирович-Данченко), «Женская роль» (Мария Евтеева), «Мужская роль» (Андрей Булгаков), «Лучшая роль второго плана» (Сергей Автоманов, Анна Кожевникова), «Работа композитора» (Евгений Загот), «Работа художника» и «Работа художника по костюмам» (Елена Турчанинова).

Весной 2021 года театр планирует отправиться в Москву с показом спектакля на 27-ом фестивале «Золотая маска».

«История создания мюзикла „Капитанская дочка“ была непростой, а началась с того, что директор театра Галина Санжарова на одном из театральных форумов познакомилась с композитором Евгением Заготом, увидела презентацию номера „Заячий тулупчик“, и буквально влюбилась в музыку с первых нот. Команда создателей с огромным энтузиазмом включилась в работу, и благодаря слаженному труду, получился такой масштабный, мощный и значимый мюзикл!», — рассказали в театре.

Напомним, что премьера мюзикла состоялась в сентябре 2019 года. Спектакль был приурочен к юбилею поэта Александра Пушкина.

В постановке много исторических костюмов, «красок эпохи», художник создал более 100 эскизов костюмов. Мюзикл также отличается большим количество массовых, батальных сцен.

«Капитанская дочка» — это красивая история двух совсем юных людей, волею судеб попавших в «замес» глобального исторического катаклизма.