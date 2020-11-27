Мэтры Щукинского училища расскажут алтайским подросткам, как держать себя на публике и четко говорить

28 ноября фонд «Живая классика» проведет онлайн мастер-класс по актерскому и чтецкому мастерству от ведущих педагогов театрального института им. Щукина.

Они расскажут, как удержать внимание зрителей, не бояться выступать перед публикой, отработать дикцию, не переборщить с жестами и мимикой и представить своего героя.

«Все знания школьники смогут использовать при подготовке к Х юбилейному сезону Всероссийского конкурса „Живая классика“. Также полученный опыт пригодится старшеклассникам и при поступлении в театральный вуз», — сообщает пресс-служба фонда.

Приём заявок на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» уже стартовал на официальном сайте. Все финалисты проекта получат путевку в детский лагерь «Артек», а суперфинал пройдет в Санкт-Петербурге.

Начало мастер-класса в 15:00 по московскому времени. Трансляция пройдет в группе фонда в ВКонтакте.