Барнаул -11°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Мэтры Щукинского училища расскажут алтайским подросткам, как держать себя на публике и четко говорить

28 ноября фонд «Живая классика» проведет онлайн мастер-класс по актерскому и чтецкому мастерству от ведущих педагогов театрального института им. Щукина.

Актер и ректор Щукинкого училища Евгений Князев
Актер и ректор Щукинкого училища Евгений Князев
ru.wikipedia.org

Они расскажут, как удержать внимание зрителей, не бояться выступать перед публикой, отработать дикцию, не переборщить с жестами и мимикой и представить своего героя.

«Все знания школьники смогут использовать при подготовке к Х юбилейному сезону Всероссийского конкурса „Живая классика“. Также полученный опыт пригодится старшеклассникам и при поступлении в театральный вуз», — сообщает пресс-служба фонда.

Приём заявок на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» уже стартовал на официальном сайте. Все финалисты проекта получат путевку в детский лагерь «Артек», а суперфинал пройдет в Санкт-Петербурге.

Начало мастер-класса в 15:00 по московскому времени. Трансляция пройдет в группе фонда в ВКонтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка