В алтайском художественном музее расскажут об украденных шедеврах

Научный сотрудник музея Виктория Крылова расскажет о главных мировых шедеврах, которые приобрели широкую популярность после кражи. Например, «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» Леонардо Да Винчи и «Крик» Эдварда Мунка.
Участники встречи узнают о загадочных кражах полотен из Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев России и мира, в том числе и о таинственной пропаже коллекции живописи на Алтае в начале XX века.
И, как показывает практика, обратно в музеи возвращаются не больше 10 процентов шедевров.
Начало лекции в 14:00. Цена билетов — 30−60 рублей.