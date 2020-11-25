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В алтайском художественном музее расскажут об украденных шедеврах

28 ноября в алтайском художественном музее пройдет лекция «Жизнь украденных шедевров». Все желающие смогут познакомиться с альтернативной историей искусства, которую формируют преступления, говорят в музее.

Украденная картина
Украденная картина
СС0

Научный сотрудник музея Виктория Крылова расскажет о главных мировых шедеврах, которые приобрели широкую популярность после кражи. Например, «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» Леонардо Да Винчи и «Крик» Эдварда Мунка.

Участники встречи узнают о загадочных кражах полотен из Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев России и мира, в том числе и о таинственной пропаже коллекции живописи на Алтае в начале XX века.

И, как показывает практика, обратно в музеи возвращаются не больше 10 процентов шедевров.

Начало лекции в 14:00. Цена билетов — 30−60 рублей.

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