«Ведьмин стул» и «лапа кошки»: как выглядят экспонаты самой жуткой выставки в Барнауле

«Первое время снились кошмары», — признается научный сотрудник музея «Город» Андрей Величкин. Ежедневно он рассказывает кровавые подробности на новой выставке, где собрали более 50 реконструированных по старинным гравюрам орудий пыток времен испанской инквизиции. Корреспонденты altapress.ru испытали некоторые из них на себе. Слабонервным лучше не смотреть.

Сила натяжения

«Вот это стул — на нем сидят», — словно приглашает на входе посетителей «ведьмин стул». Он усеян черными шипами, как еж. Выглядит устрашающе.

Но это пока не узнаешь подробности о других орудиях. Например, дробитель черепа, крюк-«кошка» или «испанский сапог», имея более скромный вид, давали куда более мерзкий результат.

Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова

Все предметы — от «карманных» тисков для больших пальцев до кучерявого «испанского осла» — специально для выставки сделали местные алтайские кузнецы. В работе использовали железо и старые деревянные доски, оставшиеся после разбора барнаульского здания начала XX века.

Экскурсовод признался, что многие мастера не соглашались браться за такую работу. Одни боялись проблем с полицией (хотя возникнуть их не могло), другие — «испортить карму».

Информацию об устройствах орудий организаторы выставки кропотливо собирали целый год, напрямую обращаясь к зарубежным историкам и архивам. Эскизы будущих изделий составляли по подлинным старинным гравюрам, стараясь соблюсти все пропорции. Копии некоторых рисунков есть и в зале музея «Город».

Самый безобидный экспонат — это пояс верности, который вешали своим женам мужья перед уходом на войну. Хитрые девушки знали, как от него избавиться: срезали замок у мастеров и заказывали у них точно такой же. А перед приходом благоверного снова надевали пояс на себя.

Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова

Самый большой экспонат — знаменитая дыба, которую многие видели в художественных фильмах. На выставке каждый может попробовать себя в роли осужденного и прилечь на нее. Ноги фиксируются железными скрепами, руки над головой связывают веревкой.

Палач приводил в движение колеса, наматывая веревку, как в колодце. Так человек растягивался. Иногда инквизиции этого казалось мало — под поясницу могли подложить валики с шипами и придавить грузом.

Корреспондент altapress.ru испытала натяжение дыбы на себе. «Хорошо вытягивает позвоночник. Как сколиозник со степенями, я кайфанула», — оценила она.

Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова

Поговаривают, что именно так и лечили свои спины у палачей английские короли Ричард Львиное Сердце и Ричард Третий.

С чего все началось

Термин «инквизиция» появился в первом веке нашей эры. Переводится он как «расследование, дознание». В 1128 году папа римский Луций III наделил нищенствующий монашеский орден доминиканцев и францисканцев особыми полномочиями — они должны были ездить по областям, ловить еретиков и передавать их суду.

Задержанные богачи отделывались легко — платили приличный штраф или отдавали имущество. А вот бедных суд запросто мог покалечить, лишив руки, языка или уха.

С приходом папы Иннокентия III в 1198 году инквизиторам было разрешено самостоятельно проводить суды с применением пыток.

К зверствам пришли не сразу. Изначально местный епископ мог провести «воспитательную» беседу о том, как плохо быть еретиком. Человеку давали до 10 дней на размышления — в течение этого времени он мог прийти, чистосердечно раскаяться и получить индульгенцию (католическая грамота об отпущении грехов) сроком до трех лет.

Более несговорчивых приводили напрямую к инквизиторам. После допроса задержанного вели в пыточную, проводили экскурсию и рассказывали о воздействии каждого орудия. Иногда такого психологического давления вполне хватало, чтобы человек выдал сообщников или отрекся от веры.

Если и это не помогало, прибегали к пытке водой, заливая через воронку в рот до 12 литров. Некоторым палачам это показалось недостаточным наказанием, и они начали придумывать более изощренные методы расправы.

Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова

Например, Ипполито Марсили изобрел так называемую «колыбель Иуды». Жертву заковывали в тяжелые кандалы и сажали на заостренную деревянную пирамиду. На такой колыбели 40 часов провел Джордано Бруно — но так и не отказался от своих убеждений.

При этом орудие Марсили считалось вполне гуманным — ведь человеку не приходилось ничего ломать или выколупывать. Но это не означает, что пытка не была смертельной — после нее жертвы легко могли умереть от заражения крови.

Выколоть, раздробить, раздавить, вывернуть — фантазиям испанских инквизиторов было не занимать. Даже обычной бочке они нашли пыточное применение.

Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова

Жертву не просто запирали в ней — насильно кормили продуктами, вызывающими диарею. На запах слетались различные насекомые. Если человек не задыхался от паров собственных испражнений — его заживо сжирали всевозможные личинки.

Прививка от зла

Экскурсию по выставке посетителям предлагают провести в одном из двух форматов. В первом случае научный сотрудник описывает все кровавые подробности воздействия предметов. Во втором рассказывает лишь исторические аспекты — этот вариант подходит для тех, кто приходит с детьми.

«Родители часто звонят и спрашивают, можно ли приводить с собой детей. Одна женщина хотела привести девятилетнего ребенка, поскольку он интересовался историей инквизиции. В таких случаях мы максимально бережно проводим экскурсии, чтобы не травмировать психику», — говорит Андрей Величко.

Хотя на выставке иногда становится плохо и взрослым. Приходится переводить разговор в другое русло. Но в музее уверены, что о таких исторических подробностях люди должны знать, чтобы впредь они не повторялись.

Выставка «Тайны инквизиции» в музее «Город» в Барнауле Анна Зайкова

«К сожалению, казни, пытки и убийства были во все времена. Мы можем вспомнить те же немецкие концлагеря. Только в 1984 году была принята международная конвенция против пыток. Между тем, Дональд Трамп, приходя к власти, хотел вернуть пытку водой», — напомнил научный сотрудник музея.

Так что после посещения выставки ношение медицинской маски в общественных местах больше никому не покажется пыткой — даже самым ярым «антимасочникам».

Где посмотреть

Выставка проходит в музее на ул. Льва Толстого, 24. Каждый час проходят экскурсии. Все экспонаты можно трогать и фотографировать.

Взрослым билет обойдется в 250 рублей, пенсионерам и детям (младше 16 лет только при сопровождении взрослых) — в 200 рублей.

Открыта она будет до 13 декабря.