«Ведьмин стул» и «лапа кошки»: как выглядят экспонаты самой жуткой выставки в Барнауле

Сила натяжения
«Вот это стул — на нем сидят», — словно приглашает на входе посетителей «ведьмин стул». Он усеян черными шипами, как еж. Выглядит устрашающе.
Но это пока не узнаешь подробности о других орудиях. Например, дробитель черепа, крюк-«кошка» или «испанский сапог», имея более скромный вид, давали куда более мерзкий результат.
Все предметы — от «карманных» тисков для больших пальцев до кучерявого «испанского осла» — специально для выставки сделали местные алтайские кузнецы. В работе использовали железо и старые деревянные доски, оставшиеся после разбора барнаульского здания начала XX века.
Экскурсовод признался, что многие мастера не соглашались браться за такую работу. Одни боялись проблем с полицией (хотя возникнуть их не могло), другие — «испортить карму».
Информацию об устройствах орудий организаторы выставки кропотливо собирали целый год, напрямую обращаясь к зарубежным историкам и архивам. Эскизы будущих изделий составляли по подлинным старинным гравюрам, стараясь соблюсти все пропорции. Копии некоторых рисунков есть и в зале музея «Город».
Самый безобидный экспонат — это пояс верности, который вешали своим женам мужья перед уходом на войну. Хитрые девушки знали, как от него избавиться: срезали замок у мастеров и заказывали у них точно такой же. А перед приходом благоверного снова надевали пояс на себя.
Самый большой экспонат — знаменитая дыба, которую многие видели в художественных фильмах. На выставке каждый может попробовать себя в роли осужденного и прилечь на нее. Ноги фиксируются железными скрепами, руки над головой связывают веревкой.
Палач приводил в движение колеса, наматывая веревку, как в колодце. Так человек растягивался. Иногда инквизиции этого казалось мало — под поясницу могли подложить валики с шипами и придавить грузом.
Корреспондент altapress.ru испытала натяжение дыбы на себе. «Хорошо вытягивает позвоночник. Как сколиозник со степенями, я кайфанула», — оценила она.
Поговаривают, что именно так и лечили свои спины у палачей английские короли Ричард Львиное Сердце и Ричард Третий.
С чего все началось
Термин «инквизиция» появился в первом веке нашей эры. Переводится он как «расследование, дознание». В 1128 году папа римский Луций III наделил нищенствующий монашеский орден доминиканцев и францисканцев особыми полномочиями — они должны были ездить по областям, ловить еретиков и передавать их суду.
Задержанные богачи отделывались легко — платили приличный штраф или отдавали имущество. А вот бедных суд запросто мог покалечить, лишив руки, языка или уха.
С приходом папы Иннокентия III в 1198 году инквизиторам было разрешено самостоятельно проводить суды с применением пыток.
К зверствам пришли не сразу. Изначально местный епископ мог провести «воспитательную» беседу о том, как плохо быть еретиком. Человеку давали до 10 дней на размышления — в течение этого времени он мог прийти, чистосердечно раскаяться и получить индульгенцию (католическая грамота об отпущении грехов) сроком до трех лет.
Более несговорчивых приводили напрямую к инквизиторам. После допроса задержанного вели в пыточную, проводили экскурсию и рассказывали о воздействии каждого орудия. Иногда такого психологического давления вполне хватало, чтобы человек выдал сообщников или отрекся от веры.
Если и это не помогало, прибегали к пытке водой, заливая через воронку в рот до 12 литров. Некоторым палачам это показалось недостаточным наказанием, и они начали придумывать более изощренные методы расправы.
Например, Ипполито Марсили изобрел так называемую «колыбель Иуды». Жертву заковывали в тяжелые кандалы и сажали на заостренную деревянную пирамиду. На такой колыбели 40 часов провел Джордано Бруно — но так и не отказался от своих убеждений.
При этом орудие Марсили считалось вполне гуманным — ведь человеку не приходилось ничего ломать или выколупывать. Но это не означает, что пытка не была смертельной — после нее жертвы легко могли умереть от заражения крови.
Выколоть, раздробить, раздавить, вывернуть — фантазиям испанских инквизиторов было не занимать. Даже обычной бочке они нашли пыточное применение.
Жертву не просто запирали в ней — насильно кормили продуктами, вызывающими диарею. На запах слетались различные насекомые. Если человек не задыхался от паров собственных испражнений — его заживо сжирали всевозможные личинки.
Прививка от зла
Экскурсию по выставке посетителям предлагают провести в одном из двух форматов. В первом случае научный сотрудник описывает все кровавые подробности воздействия предметов. Во втором рассказывает лишь исторические аспекты — этот вариант подходит для тех, кто приходит с детьми.
«Родители часто звонят и спрашивают, можно ли приводить с собой детей. Одна женщина хотела привести девятилетнего ребенка, поскольку он интересовался историей инквизиции. В таких случаях мы максимально бережно проводим экскурсии, чтобы не травмировать психику», — говорит Андрей Величко.
Хотя на выставке иногда становится плохо и взрослым. Приходится переводить разговор в другое русло. Но в музее уверены, что о таких исторических подробностях люди должны знать, чтобы впредь они не повторялись.
«К сожалению, казни, пытки и убийства были во все времена. Мы можем вспомнить те же немецкие концлагеря. Только в 1984 году была принята международная конвенция против пыток. Между тем, Дональд Трамп, приходя к власти, хотел вернуть пытку водой», — напомнил научный сотрудник музея.
Так что после посещения выставки ношение медицинской маски в общественных местах больше никому не покажется пыткой — даже самым ярым «антимасочникам».
Где посмотреть
Выставка проходит в музее на ул. Льва Толстого, 24. Каждый час проходят экскурсии. Все экспонаты можно трогать и фотографировать.
Взрослым билет обойдется в 250 рублей, пенсионерам и детям (младше 16 лет только при сопровождении взрослых) — в 200 рублей.
Открыта она будет до 13 декабря.