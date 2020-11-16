В Барнауле покажут три онлайн-спектакля по произведениям алтайских авторов

27, 28 и 29 ноября в Барнауле пройдет театральный онлайн-фестиваль «Золото Алтая». В нем принимают участие непрофессиональные коллективы. Они представят зрителям три постановки по произведениям алтайских авторов.

Театральный нон-стоп будет состоять из трёх ярких спектаклей.

27 ноября зрителям в режиме онлайн покажут постановку «Я хочу жить» по повести Виктора Сидорова (режиссеры Елена Дрюк и Елена Маркина). В автобиографичной истории рассказывается о сложной жизни мальчика, который во время Великой Отечественной войны с тяжелым заболеванием попал в детский санаторий.

В постановке участвуют дети из образцового коллектива России театра-студии «ТиМ».

28 ноября автор пьесы и режиссер Сергей Лебедев представит спектакль «Пожары». Играют в нем актеры театральной мастерской Homo Artisticus.

«Пожары» — это попытка зафиксировать весеннюю пустоту 2020-го, одиночество и хрупкость человека перед невидимым и бессмысленным, его маленькую борьбу за настоящее, происходящую в нём самом. Это спектакль о человеке потерявшем ключи от дома, от города, от реальности, которому приходится сражаться с собственными демонами", — описывают постановку организаторы фестиваля.

Режиссер Сергей Лебедев vk.com/altay_gold

29 ноября зрители увидят спектакль «Без нас» театральной студии Sensum по пьесе молодого автора из Новоалтайска Олега Канина. Режиссер — Александр Агалаков.

«Пьеса заставляет задуматься о собственных страхах и боли, бросает тебе вызов. А дальше выбор за тобой — либо ты принимаешь эти страхи и живешь дальше, пытаясь найти счастье в каждом дне несмотря ни на что, либо до конца своих дней страдаешь и жалуешься на события прошлых лет», — говорят о постановке создатели.

Прямой эфир спектаклей будет вестись на YouTube, ВКонтакте и Instagram. Ссылки на трансляции можно будет найти здесь. Начало в 19:00.