Барнаул -4°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле покажут три онлайн-спектакля по произведениям алтайских авторов

27, 28 и 29 ноября в Барнауле пройдет театральный онлайн-фестиваль «Золото Алтая». В нем принимают участие непрофессиональные коллективы. Они представят зрителям три постановки по произведениям алтайских авторов.

Спектакль "История одной земли". Театральная мастерская Homo Artisticus
Спектакль "История одной земли". Театральная мастерская Homo Artisticus
Полина Замай

Театральный нон-стоп будет состоять из трёх ярких спектаклей.

27 ноября зрителям в режиме онлайн покажут постановку «Я хочу жить» по повести Виктора Сидорова (режиссеры Елена Дрюк и Елена Маркина). В автобиографичной истории рассказывается о сложной жизни мальчика, который во время Великой Отечественной войны с тяжелым заболеванием попал в детский санаторий.

В постановке участвуют дети из образцового коллектива России театра-студии «ТиМ».

28 ноября автор пьесы и режиссер Сергей Лебедев представит спектакль «Пожары». Играют в нем актеры театральной мастерской Homo Artisticus.

«Пожары» — это попытка зафиксировать весеннюю пустоту 2020-го, одиночество и хрупкость человека перед невидимым и бессмысленным, его маленькую борьбу за настоящее, происходящую в нём самом. Это спектакль о человеке потерявшем ключи от дома, от города, от реальности, которому приходится сражаться с собственными демонами", — описывают постановку организаторы фестиваля.

Режиссер Сергей Лебедев
Режиссер Сергей Лебедев
vk.com/altay_gold

29 ноября зрители увидят спектакль «Без нас» театральной студии Sensum по пьесе молодого автора из Новоалтайска Олега Канина. Режиссер — Александр Агалаков.

«Пьеса заставляет задуматься о собственных страхах и боли, бросает тебе вызов. А дальше выбор за тобой — либо ты принимаешь эти страхи и живешь дальше, пытаясь найти счастье в каждом дне несмотря ни на что, либо до конца своих дней страдаешь и жалуешься на события прошлых лет», — говорят о постановке создатели.

Прямой эфир спектаклей будет вестись на YouTube, ВКонтакте и Instagram. Ссылки на трансляции можно будет найти здесь. Начало в 19:00.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка