Почему нужно смотреть спектакль «Ревизор» в алтайском театре драмы

Просто фантастика

Сидят две крысы в бане. Заходит человек и начинает их парить. Это начало не анекдота, а спектакля «Ревизор».

Классический сюжет Гоголя можно признать анекдотическим. По мнению режиссера, ситуация, когда все в городе начинают сходить с ума от одного сообщения о приезде большого начальника из Петербурга, действительно фантастическая.

Поэтому не стоит удивляться и прочим гротескным происшествиям на сцене — как, например, падению с большой высоты Бобчинского или буквальному отделению ног от тела у жены и дочери Городничего. Как мы помним, у Гоголя свободно путешествовал по Петербургу нос — а ноги чем же хуже?

Невидимый главный герой

Если у страха глаза велики, то у главных героев «Ревизора» этот орган чувств атрофирован вместе со слухом.

При первой встрече Городничего и Хлестакова, когда, казалось бы, все могло бы вскрыться, герои бегают по кругу и боятся друг на друга взглянуть. Настолько одному страшно угодить в тюрьму от неуплаты гостиницы, а другому — признаться в собственной неправоте, ведь поддавшись чувствам, он поднял на ноги весь город.

«Ревизор» в краевом театре драмы Дмитрий Лямзин

Дача взяток высокопоставленными лицами — отдельное представление. Один приводит за собой вереницу «деток» (Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя), другой — целый хор. Таким же перфомансом становится приход купцов, жалующихся на Городничего, — они позволяют мошеннику обобрать себя до исподнего.

К финалу, который известен всем («Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе» и немая сцена) артисты подбираются не торопясь, потягивая из пивных кружек.

«Ревизор» в краевом театре драмы Дмитрий Лямзин

Момент, когда все вот-вот должно разрешится, растягивается, кажется, до бесконечности — на сцену по очереди выбегают чиновники, их жены, полицейские. Наконец прибегает почтмейстер, все, смеясь, читают письмо Хлестакова.

И через эту заторможенность к Городничему наконец приходит осознание масштаба его трусливости. Не выдержав собственного открытия, он дает волю другому животному чувству — гневу, выплескивая его на попавшегося под горячую руку судью.

«Ревизор» в краевом театре драмы Дмитрий Лямзин

Видя, как из мямли выскакивает зверь, начинаешь понимать, что только такой человек мог сказать «унтер-офицерша сама себя высекла». И от этого становится страшно уже самим зрителям.

Городской треугольник

Художник спектакля Алексей Вотяков установил посреди сцены деревянную пирамиду и подвесил треугольные облака.

«Ревизор» в краевом театре драмы Дмитрий Лямзин

Что действительно удивляет — так это музыкальное оформление. Фоном играют треки только западных исполнителей. А 36 Авдотий — олицетворение простого люда — хором на русский народный мотив распевают строки из песни Егора Летова «Жизнь как сметана, жизнь как перина».

Как бы не говорил режиссер Алексей Шавлов, что попытался в «Ревизоре» уйти в сторону психологического театра, эксцентричности, как в его предыдущей постановке «Идеальный муж», хватает сполна.

«Ревизор» в краевом театре драмы Дмитрий Лямзин

Многие приемы прямо перекочевали из его прошлого спектакля. Например, красный тазик с «сюрпризом» и невероятные па актеров во время долгих повествований.

Поэтому можно сказать, что если вам понравился «Идеальный муж» — то понравится и «Ревизор». Идти в драму также нужно тем, кто любит смелые режиссерские решения и незамыленное прочтение классики.

Когда смотрим

Ближайшие показы «Ревизора» в драме — 30 октября и 14 ноября. Цена билетов — 150−700 рублей.