Почему нужно смотреть спектакль «Гамлет» в Молодежном театре Алтая

МТА взялся за непростую во всех смыслах постановку «Гамлета» еще в марте. Было много репетиций, но за время самоизоляции все перегорело. Режиссер Татьяна Безменова говорит, что в августе работу пришлось начинать заново. Это одна из самых долгожданных премьер сезона, и вот почему стоит обязательно посмотреть спектакль.

Новый Гамлет

Видеть Андрея Потеребу в роли датского принца многим будет странно. Зритель привык к его шуточным кривлявым ролям. Так что поклонников театра ждет легкое недоумение. Но на это все и рассчитано.

Татьяне Безменовой не откажешь в режиссерской смелости. Она не стала ориентироваться на амплуа, и выбрала Андрея из как минимум десятка гораздо более (как подумает зритель) подходящих актеров.

«Очень просто — посмотреть на артиста и сказать: он был хорош в „Макбете“, значит, и Гамлета может, — говорила режиссер на мартовских репетициях. — И совсем другое дело, когда ты никогда не видел человека в подобных ролях. Можно только догадываться, на что он способен. Когда ты видишь прорывы в артисте, охватывает огромная радость. Он через две ступеньки перепрыгивает».

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Сходите посмотреть, как Андрей Потереба перепрыгивает через себя. У этой роли куча интерпретаций. Потеребе удалось сыграть не мыслителя о судьбах людей и даже не борца за справедливость, а самого приземленного Гамлета — настоящего психа с затяжной депрессией и галлюцинациями. Это делает персонажа роднее для тех, кто предпочтет не углубляться в исторические шекспировские смыслы.

Тень Горацио

Одна из самых загадочных фигур в пьесе предстает такой и в постановке МТА. У шекспироведов на эту тему есть много мнений. Зритель, не искушенный классикой, не сразу поймет, в чем подвох.

Почему Горацио разговаривает только с Гамлетом? Если он так хочет принцу добра, то почему не примет участие в этих разборках в датском королевстве: мог бы поговорить с Гертрудой и Клавдием, и с Офелией, наконец. Почему с ним ничего не происходит? Почему на него вообще никто не обращает внимания? Да, потому что Горацио не существует.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Это альтер-эго Гамлета, его светлая, нетронутая грозными раздумьями сторона. Отличная иллюстрация того, каким бы милым парнем был принц, если бы его отца не отравили, а мать не вышла замуж за дядю.

Сходите посмотреть, как Владимир Кулигин почти молча бродит по сцене, оттеняя безумие главного героя и играя одной спиной. И как интересно слушается знаменитый монолог «Быть или не быть» в диалоговом варианте — его читают оба, Гамлет и Горацио.

Большая мышеловка

Тюменский художник-постановщик Алексей Паненков создал в декорациях грандиозную метафору. Все действие происходит в огромной библиотеке на фоне книжных шкафов высотой с театр.

На сцене есть стулья — Гамлет будет расставлять их и разбрасывать снова, как будто пытаясь упорядочить свои мысли и чувства. Есть детская кроватка, вокруг которой развернется сцена жуткого по накалу страстей разговора принца с матерью. Есть длинная лестница — символ того, что из этой мышеловки, куда попали все герои, можно выбраться. На ней повисает уличенный в измене Клавдий, по ней все время взбирается Гамлет.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Художник сделал декорации полноправными шекспировскими героями. В какой-то момент зритель начинает понимать, что они играют сами по себе, без вмешательства актеров.

Сходите посмотреть, как декорации поймают в ловушку Клавдия и как заставят рыдать Гертруду.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Пиджак и водолазка

Нужны ли костюмы XV века, чтобы зритель почувствовал дух классического произведения? Постановщики решили, что нет. И одели главного героя в водолазку и пиджак. Мы отличим Клавдия и его советника Полония по военным костюмам. Офелия и Гертруда предстанут в платьях без излишеств.

Все это потому что дух классического произведения и не нужен. Метания Гамлета слишком актуальны, чтобы облачать их в тканые золотом камзолы. Что будет делать современный человек, который узнает о преступлении против дорогого ему человека? Будет мстить или молчать? Если мстить, то как, и что из этого выйдет? Такие вопросы ставит спектакль, а одежда героев усиливает близость темы для зрителя.

Постановщики не позволили себе дерзости в костюмах, зритель не увидит никакой эксцентричности. Сходите посмотреть, какими герои первого фолио Шекспира, покрытые вековой пылью, выходят в современный мир.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Шекспир и Морозов

Спектакль идет три часа. Наверное, можно было сделать короче, если убрать несколько сюжетных линий и взять классический перевод. Сюжет «Гамлета» на сцене можно пересказать и за полчаса. Но совершенно понятно, почему Татьяна Безменова этого не сделала. Она считает «Гамлета» «материалом крупным и обязывающим», поэтому подошла к его сценической «упаковке» со всей серьезностью.

Спектакль рассчитан на зрителей, которым знаком сюжет и которые придут в театр по другим причинам. Одна из них — наслаждение поистине лучшим текстом.

Мы не услышим привычной стихотворной речи. «Гамлет» будет в прозаическом переводе Михаила Морозова, исследователя шекспировского языка. Фактически его перевод — подстрочник. Литературовед дает нам слова Шекспира такими, какими он и говорил, а кроме того, предлагает несколько вариантов, исследуя самые глубокие смыслы.

Сходите посмотреть «Гамлета», чтобы забыть школьный перевод Пастернака и услышать другого Шекспира во всем его блеске.

«Гамлет». Молодежный театр Алтая. Анна Зайкова.

Нервы

Татьяна Безменова не просто режиссер, а хореограф-постановщик и большой специалист по пластике. Это не значит, что в ее спектаклях все танцуют, хотя и такое бывает. Это значит, что каждый жест актеров будет своеобразным танцем, наполнится смыслом как для самого исполнителя, так и для зрителя.

На сцене сходят с ума решительно все. Истерично переживает за дочь Полоний, теряет смысл жизни Офелия, задыхается от своей порочности Гертруда, молит о наказании Клавдий. Все это местами дико и страшно до дрожи. Все чувства достигают экстремума.

Сходите на спектакль хотя бы ради отвратительной и прекрасной одновременно сцены, где почти окончательно обезумевший Гамлет едва не убивает Офелию.