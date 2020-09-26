В Барнауле феерическим концертом открылся Крепостной театр

Крепостной театр открыл третий сезон в Барнауле на новом месте по адресу: ул. Кирова-51-а. Гостей встречали шикарным тортом и шампанским. Здесь собрались актеры Крепостного и других театров города, музыканты, поэты, художники — все друзья.

Место для театра выбирали из 15 вариантов, успели закончить ремонт в 20-х числах марта и уже готовились к открытию, но коронавирус все испортил. А может и, наоборот, помог. Во всяком случае, так считает художественный руководитель Крепостного Александр Савин. У актеров была возможность попробовать себя в чем-то новом — все это время в театре ставили онлайн-спектакли.

Гости оценили большой зрительный зал с «фантастической», по выражению Савина, акустикой и 126 полноценными местами вместо самодельных ярусов. Впервые зрители увидели необычной конструкции сцену.

На ней в вечер открытия выступили детская студия Крепостного, актеры театра и приглашенные артисты. Открытие провели режиссеры Арсен Митичашвили и Семен Ваулин. После шутливого приветствия они раздвинули занавес, и оказалось, что на сцене никого нет, так что пришлось набирать актеров как будто из зала. Над этими интермедиями смеялся весь зал.

Актеры и режиссеры, занимаясь на самоизоляции онлайн-постановками, сразу думали, как бы все действо смотрелось на живой сцене, так что все спектакли «перенесли» в оффлайн Конечно, в другом, адаптированном, варианте. В ближайшее время зрителей ждут постановки «Лиля Брик», «Декамерон», «Осторожно, женщины» и «Беда от нежного сердца».