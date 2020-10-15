Собрались такие: какие провокационные работы представили молодые художники в барнаульской галерее

В галерее «Республика ИЗО» в восьмой раз открылась выставка молодых художников «Собрание». Пожалуй, это единственное место, где можно увидеть самые разномастные работы. Что в них интересного и самобытного — узнала «Афиша».

Не надо стесняться

Суть «Собрания» проста: любой художник — начинающий или заслуженный, с образованием или без — может принести в галерею пять своих работ и быть уверенным в том, что его картина будет показана посетителям. Единственное ограничение — возраст: полотна принимают от художников не старше 35 лет.

В этом году в четырех залах собрали более 250 работ от сотни авторов. В едином пространстве приходится уживаться абстрактным портретам и реалистичным алтайским пейзажам.

Но этот хаос все равно дает понять молодым творцам, чего стоит (или нет) их труд. Как говорится, «на других посмотреть и себя показать».

«Одна из задач выставки состоит в том, чтобы, принося свои работы на выставку, молодой художник смог оценить себя, свои работы в окружении других. Это всегда сложно, но важно», — говорит Климов.

Русский космизм

Первый зал состоит из портретов. С одного холста на тебя смотрят грустные глаза поэта Рождественского, а на другом видишь руку и сердце. Немного ассоциаций — и их изображения тоже становятся некой интерпретацией портрета.

«Мы живем в таком мире, где нас различают по отпечаткам пальцев. У кого телефоны поновее — те поймут. А сердце пока еще тот самый орган, который делает нас индивидуальными», — ловко пояснил комиссар галереи. И не поспоришь.

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

Самый большой зал Климов объединил темой космоса. Под нее тоже подошли множество принесенных работ. Обезьяна в наушниках отсылает нас к «Космической Одиссее» Кубрика. Оранжевая лисичка — к Маленькому принцу, который путешествовал по разным планетам.

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

Возвышается над всеми ними огромное полотно с изображением спящего медведя, за которым горит лес. И даже не горит, а пылает — огонь настолько велик, что выходит даже за раму картины.

«На мой взгляд, это произведение полностью символизирует состояние нашей прекрасной страны: пожар и спящий медведь. Это и есть тот самый непостижимый своей мощью русский космос. Медведь, символ России, дрыхнет — и слава богу. Ведь если он проснется — разорвет любого. Но и от этого пожара позади него надо куда-то бежать», — по-философски грустно рассуждает комиссар.

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

Еще одна суровая российская и барнаульская действительность — это транспорт. Четырем работам художника Юрия Гребенщикова, которые были признаны комиссаром галереи лучшими на восьмом «Собрании», выделили отдельную стену в узком проходе между залами — что соответствует духу тетраптиха.

На них изображены люди, скрюченные в букву «зю», которые едут по своим делам.

«Гребенщиков — профессиональный художник, если вы рассмотрите, как это сделано, то увидите, что он потрясающе владеет техникой быстрого рисунка, масштабированием. Казалось бы, это смешные работы — словно из журнала „Крокодил“. Но они не вызывают смеха. Это лихо отображенное состояние нашего общества. Ты можешь хоть на голове ходить — окружающие останутся такими же унылыми, замученными, озабоченными, несчастными людьми», — поделился своими впечатлениями Вадим Климов.

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

Не ешь меня

К удивлению Вадима Климова, на выставку практически не принесли работы, которые отражали бы последние события в России и мире. О COVID-19 напоминает лишь шаловливая летучая мышь с кокетливой подписью «Don't eat me».

Смело о поправках в Конституцию и митингах в Белоруссии высказался лишь один 20-летний барнаулец. «Настоящий художник тот, кто рисует голоса на выборах», — так подписал он портрет Лукашенко (а если точнее — его парящую голову), в чьих глазах кричат цифры «80%".

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

После нее надо сразу подойти к инсталляции «La Vanitas», которую собрала искусствовед Лидия Рыжова. В подписи честно указаны использованные материалы — текстиль и ритуальные цветы. Произведение в стиле memento mori выглядит очень жизнерадостным — красивыми цветами устлан угол галереи, на стене висит венок — в нем и предлагают сфотографироваться на фоне ярких бутонов.

Сделав фотографию, неплохо заглянуть в интернет и узнать, что La Vanitas переводится как «суета, тщеславие». Еще так называют аллегорический натюрморт, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп. Вот такая заковыристая шутка от художника — в какой еще галерее Барнаула увидишь подобное?

Восьмая выставка «Собрание» в «Республике ИЗО» altapress.ru

Где смотреть

Галерея «Республика ИЗО» находится на ул. Космонавтов, 6 г. Посетить ее можно с четверга по воскресенье с 13:00 до 19:00. Стоимость билета — 25−50 рублей.

Выставка открыта до 15 ноября.