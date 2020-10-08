В алтайской «Шишковке» будут читать лекции об искусстве

Лекции будет вести искусствовед, член Союза художников Михаил Чурилов.
«Многие, пожалуй, знают картину «Покорение Сибири Ермаком» сибиряка Василия Сурикова, которая покорила обе столицы Российского государства и стала одним из знаковых полотен русской живописи XIX века. Создаются ли столь же знаковые произведения сейчас и как вообще протекает художественный процесс в Сибири после распада Советского Союза, удалось ли современным сибирским художникам покорить Россию и мир? Все узнаем и обсудим в «Шишковке», — рассказали в пресс-службе библиотеки.
Первая лекция 14 октября начнется в 18:00 и будет посвящена творчеству Николая Демьяновича Грицюка (1922−1976). Его работы находятся во многих российских музеях, в собраниях Третьяковки и Русского музея и венской Альбертины и берлинского Альт-музеума.
Расписание лекций в «Шишковке»
- 14.10.2020 Николай Грицюк: реализм воображения
- 11.11 2020 Андрей Поздеев: разговор об истине
- 09.12.2020 Сибирская неоархаика: духовное освоение пространства
- 13.01.2021 Сибирский андеграунд: альтернативное сознание
- 10.02.202021 Барнаульский андеграунд: искусство «столицы мира»
- 10.03.2021 Юрий Эсауленко: эпицентр художественного андеграунда
- 14.04.2021 Сибирский иронический концептуализм: мифологизация Сибири
Вход свободный, 12+.