В алтайской «Шишковке» будут читать лекции об искусстве

Лекции будет вести искусствовед, член Союза художников Михаил Чурилов.

«Многие, пожалуй, знают картину «Покорение Сибири Ермаком» сибиряка Василия Сурикова, которая покорила обе столицы Российского государства и стала одним из знаковых полотен русской живописи XIX века. Создаются ли столь же знаковые произведения сейчас и как вообще протекает художественный процесс в Сибири после распада Советского Союза, удалось ли современным сибирским художникам покорить Россию и мир? Все узнаем и обсудим в «Шишковке», — рассказали в пресс-службе библиотеки.