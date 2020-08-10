Алтайская «Шишковка» составила список самых популярных книг 2020 года

Алтайская краевая библиотека имени Шишкова составила топ-10 художественных книг, которые в 2020 году читатели брали чаще всего.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.

Рейтинг был составлен на основе показателей выдачи бумажных книг из фонда Шишковки и электронных из библиотеки «Литрес».

Первое место продолжает занимать бестселлер «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Очередь на эту книгу расписана на полгода вперед, пишет «Алтайская правда».

Повышенный интерес к изданию подогрел недавно вышедший одноименный сериал на телеканале «Россия 1». Главную роль в нем исполнила актриса Чулпан Хаматова.

Сериал вызвал в России большой резонанс. Его даже просили проверить на оскорбление чувств верующих.

Вторую строчку также заняла Яхина уже с другим романом «Дети мои».