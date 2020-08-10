Алтайская «Шишковка» составила список самых популярных книг 2020 года

Рейтинг был составлен на основе показателей выдачи бумажных книг из фонда Шишковки и электронных из библиотеки «Литрес».
Первое место продолжает занимать бестселлер «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Очередь на эту книгу расписана на полгода вперед, пишет «Алтайская правда».
Повышенный интерес к изданию подогрел недавно вышедший одноименный сериал на телеканале «Россия 1». Главную роль в нем исполнила актриса Чулпан Хаматова.
Сериал вызвал в России большой резонанс. Его даже просили проверить на оскорбление чувств верующих.
Вторую строчку также заняла Яхина уже с другим романом «Дети мои».
В целом места распределились следующим образом:
- Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»
- Гузель Яхина «Дети мои»
- Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»
- Донна Тартт «Щегол»
- Елена Михалкова «Самая хитрая рыба»
- Элизабет Гилберт «Город женщин», Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве»
- Анджей Сапковский «Ведьмак», Сергей Лукьяненко «Порог»
- Харпер Ли «Убить пересмешника», Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин»
- Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
- Джордж Оруэлл «1984», Виктор Пелевин «Искусство легких касаний».