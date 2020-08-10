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Алтайская «Шишковка» составила список самых популярных книг 2020 года

Алтайская краевая библиотека имени Шишкова составила топ-10 художественных книг, которые в 2020 году читатели брали чаще всего.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.
В библиотеке имени В. Я. Шишкова.
altapress.ru.

Рейтинг был составлен на основе показателей выдачи бумажных книг из фонда Шишковки и электронных из библиотеки «Литрес».

Первое место продолжает занимать бестселлер «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной. Очередь на эту книгу расписана на полгода вперед, пишет «Алтайская правда».

Повышенный интерес к изданию подогрел недавно вышедший одноименный сериал на телеканале «Россия 1». Главную роль в нем исполнила актриса Чулпан Хаматова.

Сериал вызвал в России большой резонанс. Его даже просили проверить на оскорбление чувств верующих.

Вторую строчку также заняла Яхина уже с другим романом «Дети мои».

В целом места распределились следующим образом:

  1. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»
  2. Гузель Яхина «Дети мои»
  3. Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»
  4. Донна Тартт «Щегол»
  5. Елена Михалкова «Самая хитрая рыба»
  6. Элизабет Гилберт «Город женщин», Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве»
  7. Анджей Сапковский «Ведьмак», Сергей Лукьяненко «Порог»
  8. Харпер Ли «Убить пересмешника», Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин»
  9. Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
  10. Джордж Оруэлл «1984», Виктор Пелевин «Искусство легких касаний».
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