Сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой просят проверить на оскорбление чувств верующих

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод сказал журналистам, что намерен обратится в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию по жалобам на прессу с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих, пишет «РИА. Новости».

«Считаю, что сообщество телерадиовещателей и эксперты, которые рассматривают обращения в Коллегию по жалобам на прессу, должны проанализировать эти реплики, эти сцены, которые вызвали возмущение мусульман России, и выскажут свою оценку», — рассказал Брод журналистам.

По словам правозащитника, к нему обратились представители Духовного собрания мусульман России, которые выразили недоумение и обиду на сериал «Зулейха открывает глаза».

Их возмутили интимные сцены в мечети, а также то, что в одной серии реальные муфтии были названы политзаключенными.

«"С какой целью это было сделано, непонятно. Автор романа Гузель Яхина также абсолютно не в курсе этого вопроса, то есть авторы сценария, режиссер фильма, видимо, не отдавали себе отчета в том, что такое упоминание может вызвать недоумение, раздражение, обиду со стороны мусульман России», — пояснил Брод.

Режиссер сериала Егор Анашкин призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился, а также отметил, что эта картина не имеет никакого отношения к политике.

«Наша история — это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше», — рассказал он.

Получившимся сериалом недовольны также партия «Коммунисты России». Они обратились в ВГТРК с просьбой остановить трансляцию сериала. Они считают, что телекартина имеет исторические несоответствия и разобщает людей накануне Дня Победы.