Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 апреля 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой просят проверить на оскорбление чувств верующих

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод сказал журналистам, что намерен обратится в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию по жалобам на прессу с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих, пишет «РИА. Новости».

Зулейха открывает глаза
Зулейха открывает глаза
kinopoisk.ru

«Считаю, что сообщество телерадиовещателей и эксперты, которые рассматривают обращения в Коллегию по жалобам на прессу, должны проанализировать эти реплики, эти сцены, которые вызвали возмущение мусульман России, и выскажут свою оценку», — рассказал Брод журналистам.

По словам правозащитника, к нему обратились представители Духовного собрания мусульман России, которые выразили недоумение и обиду на сериал «Зулейха открывает глаза».

Их возмутили интимные сцены в мечети, а также то, что в одной серии реальные муфтии были названы политзаключенными.

«"С какой целью это было сделано, непонятно. Автор романа Гузель Яхина также абсолютно не в курсе этого вопроса, то есть авторы сценария, режиссер фильма, видимо, не отдавали себе отчета в том, что такое упоминание может вызвать недоумение, раздражение, обиду со стороны мусульман России», — пояснил Брод.

Режиссер сериала Егор Анашкин призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился, а также отметил, что эта картина не имеет никакого отношения к политике.

«Наша история — это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше», — рассказал он.

Получившимся сериалом недовольны также партия «Коммунисты России». Они обратились в ВГТРК с просьбой остановить трансляцию сериала. Они считают, что телекартина имеет исторические несоответствия и разобщает людей накануне Дня Победы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость