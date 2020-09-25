В Барнауле выбрали лучшие книги Алтая

Звание «Лучшая книга художественной прозы» получил сборник прозы «Избранное» Владимира Костина. Лучшим поэтическим сборником признано издание «Облака над садом» Виктора Кирюшина.
Победителем в номинации «Лучшая книга для детей» стал сборник прозы «Что такое огонь?» Ивана Шумилова.
Лучшим краеведческим изданием стала книга «Полевой определитель редких растений и животных Алтайского края», научным — монография «Государственная лесоохранная политика в Западной Сибири XVIII — начале XX в.».
Лучшее художественное оформление у книги сказок Виталия Бианки «Синичкин календарь» — над изданием работала художник Инна Сантакова и дизайнер Ксения Паршина.
В специальной номинации «Лучшее юбилейное издание» победителем признана книга-альбом «Калашников: Великий и Простой» и буклет «Родом из Курьи».
Всего в фестивале «Издано на Алтае» в 2020 году участвовали 884 издания самых разных тематик.