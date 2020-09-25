В краевой библиотеке им. Шишкова подвели итоги ежегодного книжного фестиваля «Издано на Алтае». Победители получили памятный знак, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе по эскизу дизайнера Алексея Шелепова.

В Барнауле выбрали лучшие книги Алтая, 24 сентября 2020 год

Звание «Лучшая книга художественной прозы» получил сборник прозы «Избранное» Владимира Костина. Лучшим поэтическим сборником признано издание «Облака над садом» Виктора Кирюшина.

Победителем в номинации «Лучшая книга для детей» стал сборник прозы «Что такое огонь?» Ивана Шумилова.

Лучшим краеведческим изданием стала книга «Полевой определитель редких растений и животных Алтайского края», научным — монография «Государственная лесоохранная политика в Западной Сибири XVIII — начале XX в.».

Лучшее художественное оформление у книги сказок Виталия Бианки «Синичкин календарь» — над изданием работала художник Инна Сантакова и дизайнер Ксения Паршина.

В специальной номинации «Лучшее юбилейное издание» победителем признана книга-альбом «Калашников: Великий и Простой» и буклет «Родом из Курьи».

Всего в фестивале «Издано на Алтае» в 2020 году участвовали 884 издания самых разных тематик.