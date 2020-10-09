Пока не закрыли: какие выставки можно посетить в Барнауле на выходных

«Тыл — наша линия фронта»
На выставке «Тыл — линия фронта» действует инсталляция, посвященная труду женщин и детей в Великую Отечественную войну. Организаторы предлагают «примерить на себя роль ребенка тех времен», выбрать одежду и поискать съедобные растения на специальной полянке. Для посетителей работает интерактивная система с познавательно-игровым контентом.
- Где: Алтайский государственный краеведческий музей
- Когда: 23 сентября — 31 января
- Цена: бесплатно.
«Игрушка — вещь серьезная»
Экспозиция состоит из матрешек и филимоновских, богородских, каргопольских игрушек. Изготовила их семья игрушечных мастеров — Любови и Валерия Вайс.
- Где: Государственный художественный музей Алтайского края
- Когда: 24 сентября — 28 марта
- Цена: от 5 рублей.
«Большой Алтай Федора Торхова»
Художественный музей подготовил для посетителей сюрприз — незнакомое публике полотно художника. Оно называется «Утро на Телецком озере».
- Где: Государственный художественный музей Алтайского края
- Когда: 1 — 25 октября
- Цена: от 5 рублей.
«Мир глазами детей»
В экспозиции выставки — работы детей из изостудии «2 холста». Это ребята с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами аутического спектра, оздоравливающихся творчеством.
- Где: Арт-галерея Щетининых
- Когда: 23 сентября — 18 октября
- Цена: бесплатно.
«Фонды +»
Посетители «Фондов +» увидят предметы быта 19−20 веков: деревянную и фарфоровую посуду, часы, шкатулки, столярные инструменты, мебель и украшения. Также на выставке представлены иконы и произведения алтайских художников.
- Где: Алтайский государственный краеведческий музей
- Когда: 10 сентября — 15 ноября
- Цена: бесплатно.
«Не игрушки»
Экспозиция художников-анималистов Юлии Неприятель и Артема Ложкина приурочена ко Дню защиты животных. Организаторы уверяют: «Выставка нужна, чтобы напомнить: братья наши меньшие — не игрушки, а жители большой планеты Земли».
- Где: Галерея «Турина гора»
- Когда: 1 — 31 октября
- Цена: бесплатно.
«Кто грамоте горазд»
На выставке есть предметы народного быта и нумизматики, иконы, старопечатные книги. Всего 10 экспонатов, и они рассказывают об истории образования на Руси и традициях обучения детей грамоте.
- Где: Государственный художественный музей Алтайского края
- Когда: 27 августа — 20 декабря
- Цена: от 5 рублей.
«Собрание»
Ежегодное собрание работ молодых художников Барнаула. Здесь представлены самые разные произведения — от фотографий и инсталляций до серьезной живописи и графики. Буйство красок обеспечено.
- Где: Галерея «Республика ИЗО»
- Когда: 24 сентября — 15 ноября
- Цена: от 25 рублей.
«Православное искусство земли Алтайской»
Выставка посвящена празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума и подготовлена совместно с Покровской старообрядческой общиной Барнаула. В экспозиции будут представлены произведения иконописи, медно-литой пластики, книжной культуры, этнографические костюмы старожилов Алтая, призванные раскрыть духовную культуру и историю хранителей древнего православия.
- Где: Государственный художественный музей Алтайского края
- Когда: 8 октября — 15 ноября
- Цена: от 5 рублей.
Анастасия Бичакова