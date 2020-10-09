Барнаул 4°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Пока не закрыли: какие выставки можно посетить в Барнауле на выходных

Пока Роспотребнадзор не вернул в Барнаул очередные ковидные ограничения, можно попробовать успеть посетить выставки в музеях и галереях. «Афиша» собрала девять экспозиций, на которые стоит посмотреть.

В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол.
В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол.
Анна Зайкова

«Тыл — наша линия фронта»

На выставке «Тыл — линия фронта» действует инсталляция, посвященная труду женщин и детей в Великую Отечественную войну. Организаторы предлагают «примерить на себя роль ребенка тех времен», выбрать одежду и поискать съедобные растения на специальной полянке. Для посетителей работает интерактивная система с познавательно-игровым контентом.

  • Где: Алтайский государственный краеведческий музей
  • Когда: 23 сентября — 31 января
  • Цена: бесплатно.
В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол.
В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол.
Анна Зайкова

«Игрушка — вещь серьезная»

Экспозиция состоит из матрешек и филимоновских, богородских, каргопольских игрушек. Изготовила их семья игрушечных мастеров — Любови и Валерия Вайс.

  • Где: Государственный художественный музей Алтайского края
  • Когда: 24 сентября — 28 марта
  • Цена: от 5 рублей.

«Большой Алтай Федора Торхова»

Художественный музей подготовил для посетителей сюрприз — незнакомое публике полотно художника. Оно называется «Утро на Телецком озере».

  • Где: Государственный художественный музей Алтайского края
  • Когда: 1 — 25 октября
  • Цена: от 5 рублей.
В арт-галерее Щетининых открылась выставка &quot;В лесах&quot;. Ее автора Евгения Бучнева называют философом и надеждой русской живописи.
В арт-галерее Щетининых открылась выставка «В лесах». Ее автора Евгения Бучнева называют философом и надеждой русской живописи.
Олег Богданов

«Мир глазами детей»

В экспозиции выставки — работы детей из изостудии «2 холста». Это ребята с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами аутического спектра, оздоравливающихся творчеством.

  • Где: Арт-галерея Щетининых
  • Когда: 23 сентября — 18 октября
  • Цена: бесплатно.

«Фонды +»

Посетители «Фондов +» увидят предметы быта 19−20 веков: деревянную и фарфоровую посуду, часы, шкатулки, столярные инструменты, мебель и украшения. Также на выставке представлены иконы и произведения алтайских художников.

  • Где: Алтайский государственный краеведческий музей
  • Когда: 10 сентября — 15 ноября
  • Цена: бесплатно.
&quot;Музейная ночь&quot; в &quot;Туриной горе&quot;. 19 мая 2018 года.
«Музейная ночь» в «Туриной горе». 19 мая 2018 года.
Анна Зайкова

«Не игрушки»

Экспозиция художников-анималистов Юлии Неприятель и Артема Ложкина приурочена ко Дню защиты животных. Организаторы уверяют: «Выставка нужна, чтобы напомнить: братья наши меньшие — не игрушки, а жители большой планеты Земли».

  • Где: Галерея «Турина гора»
  • Когда: 1 — 31 октября
  • Цена: бесплатно.

«Кто грамоте горазд»

На выставке есть предметы народного быта и нумизматики, иконы, старопечатные книги. Всего 10 экспонатов, и они рассказывают об истории образования на Руси и традициях обучения детей грамоте.

  • Где: Государственный художественный музей Алтайского края
  • Когда: 27 августа — 20 декабря
  • Цена: от 5 рублей.
Выставка &quot;Собрание&quot; в галерее &quot;Республика ИЗО&quot;, сентябрь 2019 год
Выставка «Собрание» в галерее «Республика ИЗО», сентябрь 2019 год
altapress.ru

«Собрание»

Ежегодное собрание работ молодых художников Барнаула. Здесь представлены самые разные произведения — от фотографий и инсталляций до серьезной живописи и графики. Буйство красок обеспечено.

  • Где: Галерея «Республика ИЗО»
  • Когда: 24 сентября — 15 ноября
  • Цена: от 25 рублей.

«Православное искусство земли Алтайской»

Выставка посвящена празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума и подготовлена совместно с Покровской старообрядческой общиной Барнаула. В экспозиции будут представлены произведения иконописи, медно-литой пластики, книжной культуры, этнографические костюмы старожилов Алтая, призванные раскрыть духовную культуру и историю хранителей древнего православия.

  • Где: Государственный художественный музей Алтайского края
  • Когда: 8 октября — 15 ноября
  • Цена: от 5 рублей.

Анастасия Бичакова

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка