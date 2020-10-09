Пока не закрыли: какие выставки можно посетить в Барнауле на выходных

Пока Роспотребнадзор не вернул в Барнаул очередные ковидные ограничения, можно попробовать успеть посетить выставки в музеях и галереях. «Афиша» собрала девять экспозиций, на которые стоит посмотреть.

В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол.

«Тыл — наша линия фронта»

На выставке «Тыл — линия фронта» действует инсталляция, посвященная труду женщин и детей в Великую Отечественную войну. Организаторы предлагают «примерить на себя роль ребенка тех времен», выбрать одежду и поискать съедобные растения на специальной полянке. Для посетителей работает интерактивная система с познавательно-игровым контентом.

Где: Алтайский государственный краеведческий музей

Когда: 23 сентября — 31 января

Цена: бесплатно.

В Художественном музее готовятся к выставке драгоценных авторских кукол. Анна Зайкова

«Игрушка — вещь серьезная»

Экспозиция состоит из матрешек и филимоновских, богородских, каргопольских игрушек. Изготовила их семья игрушечных мастеров — Любови и Валерия Вайс.

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: 24 сентября — 28 марта

Цена: от 5 рублей.

«Большой Алтай Федора Торхова»

Художественный музей подготовил для посетителей сюрприз — незнакомое публике полотно художника. Оно называется «Утро на Телецком озере».

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: 1 — 25 октября

Цена: от 5 рублей.

В арт-галерее Щетининых открылась выставка «В лесах». Ее автора Евгения Бучнева называют философом и надеждой русской живописи. Олег Богданов

«Мир глазами детей»

В экспозиции выставки — работы детей из изостудии «2 холста». Это ребята с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами аутического спектра, оздоравливающихся творчеством.

Где: Арт-галерея Щетининых

Когда: 23 сентября — 18 октября

Цена: бесплатно.

«Фонды +»

Посетители «Фондов +» увидят предметы быта 19−20 веков: деревянную и фарфоровую посуду, часы, шкатулки, столярные инструменты, мебель и украшения. Также на выставке представлены иконы и произведения алтайских художников.

Где: Алтайский государственный краеведческий музей

Когда: 10 сентября — 15 ноября

Цена: бесплатно.

«Музейная ночь» в «Туриной горе». 19 мая 2018 года. Анна Зайкова

«Не игрушки»

Экспозиция художников-анималистов Юлии Неприятель и Артема Ложкина приурочена ко Дню защиты животных. Организаторы уверяют: «Выставка нужна, чтобы напомнить: братья наши меньшие — не игрушки, а жители большой планеты Земли».

Где: Галерея «Турина гора»

Когда: 1 — 31 октября

Цена: бесплатно.

«Кто грамоте горазд»

На выставке есть предметы народного быта и нумизматики, иконы, старопечатные книги. Всего 10 экспонатов, и они рассказывают об истории образования на Руси и традициях обучения детей грамоте.

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: 27 августа — 20 декабря

Цена: от 5 рублей.

Выставка «Собрание» в галерее «Республика ИЗО», сентябрь 2019 год altapress.ru

«Собрание»

Ежегодное собрание работ молодых художников Барнаула. Здесь представлены самые разные произведения — от фотографий и инсталляций до серьезной живописи и графики. Буйство красок обеспечено.

Где: Галерея «Республика ИЗО»

Когда: 24 сентября — 15 ноября

Цена: от 25 рублей.

«Православное искусство земли Алтайской»

Выставка посвящена празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума и подготовлена совместно с Покровской старообрядческой общиной Барнаула. В экспозиции будут представлены произведения иконописи, медно-литой пластики, книжной культуры, этнографические костюмы старожилов Алтая, призванные раскрыть духовную культуру и историю хранителей древнего православия.

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: 8 октября — 15 ноября

Цена: от 5 рублей.

Анастасия Бичакова